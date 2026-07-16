Paukenschlag: Wiener Marktamtsleiter tritt nach schweren Vorwürfen zurück

Nach schweren Vorwürfen wegen Mobbings und Rassismus zieht der Leiter des Wiener Marktamts Konsequenzen. Andreas Kutheil hat seine Funktion mit sofortiger Wirkung zurückgelegt. Die internen Ermittlungen der Stadt laufen weiter.

Im Wiener Marktamt kommt es zu einem überraschenden Führungswechsel. Andreas Kutheil, Leiter der Magistratsabteilung 59 (Marktamt), ist mit sofortiger Wirkung von seiner Funktion zurückgetreten. Das teilte die Magistratsdirektion der Stadt Wien am Donnerstagnachmittag mit.

Rücktritt aus persönlichen Gründen

Laut der Magistratsdirektion habe Kutheil darum ersucht, „aus persönlichen Gründen“ von seiner Funktion entbunden zu werden. Die Leitung der Abteilung übernimmt bis auf Weiteres der bisherige stellvertretende Abteilungsleiter Christian Seiringer. Kutheil stand acht Jahre an der Spitze des Marktamts und war zuletzt für rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich.

Stadt prüft Vorwürfe

Der Rücktritt erfolgt, nachdem zuletzt schwere Vorwürfe gegen den 60-Jährigen öffentlich geworden waren. Die Magistratsdirektion betont, dass die laufenden Erhebungen unabhängig davon fortgesetzt werden. Geprüft werden Hinweise und Beschwerden, die gegen den bisherigen Abteilungsleiter eingebracht wurden. Bis zum Abschluss der Untersuchungen gelte die Unschuldsvermutung, heißt es seitens der Stadt Wien.

Mitarbeiter berichten von belastendem Arbeitsklima

Auslöser der aktuellen Diskussion war ein Medienbericht, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marktamts von einem „Klima der Angst“ und einem belastenden Arbeitsumfeld berichteten. Zudem wurden Vorwürfe wegen Mobbings sowie eines mutmaßlich rassistischen Vorfalls bei einer Weihnachtsfeier erhoben. Nach Angaben des Berichts wandten sich Beschäftigte mit ihren Schilderungen an den Unabhängigen Bedienstetenschutz der Stadt Wien. Die interne Revision hatte daraufhin Ermittlungen aufgenommen.

Kritik aus der Politik

Der Rücktritt sorgt auch politisch für Reaktionen. Die Wiener FPÖ spricht vom „Beginn der notwendigen Aufarbeitung“ und fordert Aufklärung darüber, seit wann die zuständigen Verantwortlichen von den Vorwürfen gewusst haben. Auch die Wiener Grünen bezeichnen den Rücktritt als „überfälligen Schritt“. Sie verlangen unter anderem eine lückenlose Aufarbeitung der Vorwürfe sowie Klarheit darüber, wann die Stadt erstmals von den Beschwerden erfahren hat. Die Magistratsdirektion kündigte an, sich bis zum Abschluss der laufenden Untersuchungen nicht weiter zu den Vorwürfen zu äußern. Bis dahin gilt für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung.