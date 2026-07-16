Jetzt ist es offiziell: Die Steiermark verbietet das Gendern

Nach den neuen Vorgaben für Gesetze folgt jetzt der nächste Schritt: Das Land Steiermark führt neue Sprachregeln für die gesamte Verwaltung ein. Genderstern und Binnen-I sind künftig in der offiziellen Kommunikation unerwünscht.

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) sieht darin einen Schritt hin zu einer klareren Amtssprache. „Mit dem neuen Kommunikationserlass des Landes sorgen wir für bessere Lesbarkeit und eine Rückkehr zur sprachlichen Normalität“

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) sieht darin einen Schritt hin zu einer klareren Amtssprache. „Mit dem neuen Kommunikationserlass des Landes sorgen wir für bessere Lesbarkeit und eine Rückkehr zur sprachlichen Normalität“

Nachdem die steirische Landesregierung bereits im Frühjahr beschlossen hat, Genderstern, Binnen-I und ähnliche Schreibweisen aus Gesetzen und Verordnungen zu streichen, gelten die neuen Vorgaben nun auch für die gesamte Kommunikation des Landes, 5 Minuten hat bereits berichtet: Steiermark verbietet Gendern: Das ändert sich jetzt. Ein neuer Kommunikationserlass regelt ab sofort, wie Behörden und Dienststellen nach innen und außen formulieren sollen.

Neue Regeln gelten für die gesamte Landesverwaltung

Der rund 20 Seiten umfassende Kommunikationserlass wurde von Landesamtsdirektorin Brigitte Scherz-Schar unterzeichnet und ist damit in Kraft. Er legt fest, nach welchen sprachlichen Standards die Landesverwaltung künftig kommuniziert, sowohl in internen Schreiben als auch gegenüber der Öffentlichkeit. Dabei setzt das Land auf sogenannte gleichstellungsorientierte Formulierungen. Wo möglich, sollen geschlechtsneutrale Begriffe verwendet werden. Alternativ sollen Frauen und Männer ausdrücklich genannt werden.

Genderstern und Binnen-I ausdrücklich unerwünscht

Klar geregelt ist auch, welche Schreibweisen künftig nicht mehr verwendet werden sollen. Genderstern, Binnen-I und vergleichbare Formen sind laut Erlass ausdrücklich unerwünscht. Als Begründung nennt das Land die bessere Verständlichkeit offizieller Texte. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) sieht darin einen Schritt hin zu einer klareren Amtssprache. „Mit dem neuen Kommunikationserlass des Landes sorgen wir für bessere Lesbarkeit und eine Rückkehr zur sprachlichen Normalität“, wird er zitiert.

Nächster Schritt nach den neuen Gesetzesregeln

Die neue Regelung baut auf einer Entscheidung auf, die die Landesregierung bereits Anfang März getroffen hatte. Damals wurde beschlossen, Genderstern, Binnen-I und ähnliche Schreibweisen aus Landesgesetzen und Verordnungen zu entfernen. Stattdessen sollen geschlechtsneutrale Begriffe oder wenn nötig, die weibliche und männliche Form verwendet werden. Mit dem nun in Kraft getretenen Kommunikationserlass werden diese sprachlichen Vorgaben auf die gesamte Kommunikation der steirischen Landesverwaltung ausgeweitet.

Debatte dürfte weitergehen

Das Thema geschlechtergerechte Sprache sorgt seit Jahren für kontroverse Diskussionen. Während die Landesregierung die neuen Regeln mit besserer Lesbarkeit und einer einheitlichen Amtssprache begründet, sehen Kritiker darin einen Rückschritt bei der sprachlichen Gleichstellung.