Wetter in Österreich: Gewitter, Sturmböen und Hagel drohen

Die Westhälfte bietet ganztägiges wechselhaftes Wetter mit einigen Regenschauern und Gewittern. Weiter nach Osten zu scheint vorerst zumindest zeitweise die Sonne. Am Nachmittag tauchen Quellwolken auf, die nachfolgend einige Gewitter und Regenschauer bringen, so vonseiten der Geosphere Austria.

Lokal heftige Gewitter möglich

„Die Gewitter können lokal heftig ausfallen, dabei sind Starkregen und Sturmböen, im Süden und Südosten auch Hagel möglich. Der Wind kommt abseits der Gewitter schwach bis mäßig aus Südost bis West“, teilen die Wetterexperten mit. Am Morgen bewegen sich die Temperaturen zwischen elf und 21 Grad, am Nachmittag zwischen 24 und 33 Grad, mit den höchsten Werten ganz im Osten.