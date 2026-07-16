Plötzlich war der Strom weg: Ausfall legt Teile von Wien lahm

Plötzlich wurde es dunkel: Ein Stromausfall hat am Donnerstagabend Teile der Wiener Leopoldstadt lahmgelegt. Auch am stark frequentierten Praterstern fiel die Stromversorgung aus. Die Ursache ist noch unklar.

Ein unerwarteter Stromausfall hat am Donnerstagabend für Verunsicherung in Wien gesorgt. Gegen 17.13 Uhr fiel in Teilen der Leopoldstadt die Stromversorgung aus. Betroffen war unter anderem auch der Praterstern, einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Bundeshauptstadt.

Wohnungen, Lokale und Ampeln betroffen

Innerhalb weniger Augenblicke blieben in mehreren Bereichen die Lichter aus. Wohnungen, Lokale und Geschäfte waren ebenso betroffen wie Ampelanlagen und andere elektrische Einrichtungen. Viele Menschen bemerkten den Ausfall sofort, da zahlreiche Geräte plötzlich nicht mehr funktionierten. Gerade rund um den Praterstern, wo täglich Tausende Menschen unterwegs sind, sorgte die Störung für kurze Zeit für Unsicherheit.

Wiener Netze arbeiteten an der Behebung

Die Wiener Netze bestätigten den Stromausfall am frühen Abend. Zur Ursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Techniker waren rasch im Einsatz, um die Versorgung wiederherzustellen. Erst rund eine Stunde später folgte die Entwarnung: Gegen 18.15 Uhr konnte die Störung behoben werden, die betroffenen Bereiche wurden wieder mit Strom versorgt. Warum es zu dem Ausfall gekommen ist, war zunächst noch nicht bekannt. Die Wiener Netze untersuchen den Vorfall. Weitere Details zur Ursache oder zum genauen Ausmaß der Störung lagen vorerst nicht vor.