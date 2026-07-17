Gewitter-Chaos: Wind reißt Hallendach ab

Ein heftiges Gewitter hat am Donnerstagabend in Mittelberg für erhebliche Sturmschäden gesorgt. Windböen rissen ein Hallendach ab und entwurzelten einen Baum. Die Feuerwehr stand im Einsatz, verletzt wurde niemand.

Am Donnerstagabend, dem 16. Juli 2026, zog gegen 20 Uhr eine kurze, jedoch heftige Gewitterzelle über das Kleinwalsertal in Richtung Allgäu. Dabei kam es im Gemeindegebiet von Mittelberg (Vorarlberg) zu mehreren wetterbedingten Schadensereignissen.

Heftiges Gewitter verursacht Sturmschäden in Mittelberg

Bei einer örtlichen Schreinerei wurde das ostseitige Blechdach des Betriebsgebäudes durch die starken Windböen vollständig abgedeckt. Das Dach wurde mehrere Meter weit auf ein angrenzendes Feld verweht. Die alarmierte Feuerwehr rückte umgehend zur Schadensstelle aus und sicherte das beschädigte Gebäude provisorisch gegen weitere Witterungseinflüsse. Nahezu zeitgleich stürzte im Bereich Erlenboden/Alpenwald ein Baum infolge des Unwetters auf die einspurige Fahrbahn und blockierte diese vollständig. Die Einsatzkräfte entfernten den Baum rasch und stellten die Befahrbarkeit der Straße wieder her. Bei beiden Einsätzen wurden keine Personen verletzt.