Nächtlicher Sucheinsatz: Vermisste Wanderin aus den USA ging im Kreis

Eine Frau aus den USA hat am Donnerstag auf ihrer Wanderung vom Mooserboden in Kaprun über das Kapruner Törl zur Rudolfshütte (Gemeindegebiet Uttendorf) in der Granatspitzgruppe die Orientierung verloren.

Sie konnte gegen Mitternacht von Bergrettern der Ortsstelle Enzingerboden und Hundeführern der Bergrettung im Bereich Schafbichl (rund 2.300 Meter Seehöhe) angetroffen werden. Die gut ausgerüstete Wanderin war erschöpft, aber unverletzt. Die Bergretter stiegen mit ihr zum Tauernmoossee ab und fuhren sie mit dem Einsatzfahrzeug ins Tal.

Trotz guter Ausrüstung und Powerbank

„Sie war gut ausgerüstet, sie hatte ein Licht mit und auch Regenbekleidung“, erklärt der Ortsstellenleiter der Bergrettung Enzingerboden, Franz Waltl. Nachdem sich die Frau von ihrer Bekannten getrennt hatte, ging allerdings der Akku ihres Mobiltelefons aus, und dann war auch noch die Powerbank leer, die sie ebenfalls mitgenommen hatte. „Sie hat die Orientierung verloren, und es ist dunkel geworden. Durch die fehlende Navigation war sie im Kreis gegangen.“ Schließlich setzte sie sich im Bereich Schafbichl nieder und wartete. Als sie von den Bergrettern um 23.51 Uhr gefunden wurde, war sie erschöpft, aber unverletzt.

Bekannte alarmierte Einsatzkräfte

Die Bekannte der Amerikanerin, die bereits auf der Rudolfshütte (2.315m) war, hatte die Frau am Abend vermisst und die Einsatzkräfte verständigt. Zunächst wurde die Ortsstelle Kaprun um 21.50 Uhr alarmiert. Nach Abklärung der Situation wurde der Einsatz von der Ortsstelle Enzingerboden übernommen. Während des Sucheinsatzes hat es zu regnen begonnen. Der Einsatz wurde um 0.39 Uhr beendet. Im Einsatz waren vier Bergretter der Ortsstelle Kaprun, neun Bergretter der Ortsstelle Enzingerboden, drei Hundeführer-Teams.