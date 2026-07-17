Vorsicht im Urlaub: Mit diesen fiesen Tricks zocken Betrüger Autofahrer ab

Die Koffer sind gepackt, die Vorfreude ist riesig – doch auf dem Weg in den Urlaub lauern fiese Fallen. Der ÖAMTC warnt jetzt eindringlich vor miesen Trickbetrügern auf Europas Straßen.

„Gerade Touristinnen und Touristen sind durch Sprachbarrieren und Ortsunkenntnis besonders anfällig für Trickbetrug – solche Fallen können jeden treffen und mitunter teuer werden“, warnt ÖAMTC-Reiseexpertin Dagmar Redel. Zwar bleibt die Mehrheit der Urlauber zum Glück verschont, dennoch sollte man die fiesesten Tricks der Straßen-Zocker kennen, um im Ernstfall richtig zu reagieren.

Der „Spiegeltrick“: Besonders in Italien beliebt

Diese Masche wird extrem häufig aus dem beliebtesten Urlaubsland der Österreicher gemeldet. Die Täter werfen einen Stein gegen dein vorbeifahrendes Auto, um einen lauten Knall zu erzeugen. Direkt danach behaupten sie, du hättest im Vorbeifahren ihren Außenspiegel beschädigt – und fordern sofort Bargeld für den Schaden. Der Experten-Tipp: Gibt es keine echten Hinweise auf einen Unfall, fahr einfach weiter und bleib gar nicht erst stehen. Wenn du doch anhältst: Bleib im Auto sitzen, verriegle die Türen und besteh lautstark darauf, die Polizei zu rufen. Das schlägt die Betrüger meist sofort in die Flucht!

Fiese Pannen-Piraten auf der Autobahn

Du hast eine Autopanne und plötzlich steht wie aus dem Nichts ein Abschleppdienst hinter dir? Vorsicht! Bevor du überhaupt Hilfe (wie die ÖAMTC Schutzbrief-Nothilfe) rufen kannst, bieten diese vermeintlichen Retter ihre Dienste an. Das Problem: Dein Auto wird oft in eine meilenweit entfernte Werkstatt geschleppt, wo horrende Summen für Abschleppung und Reparatur verlangt werden. Der Experten-Tipp: Lass dich in der Stresssituation nicht drängen. Kontaktiere als allererstes immer die ÖAMTC Schutzbrief-Nothilfe (unter +43 1 25 120 00). Nur so ist sichergestellt, dass echte, verlässliche Partner vor Ort helfen und die Kosten übernommen werden.

Die manipulierte Reifen-Panne

Hier nutzen Diebe einen kurzen Zwischenstopp von dir aus, um unbemerkt die Reifen deines Autos zu manipulieren (z. B. Luft rauslassen oder beschädigen). Fährst du weiter, hast du kurz darauf eine Panne. Die vermeintlich „netten Helfer“, die sofort zur Stelle sind, wollen in Wahrheit nur eines: dich ablenken und deine Wertgegenstände aus dem Auto stehlen. Der Experten-Tipp: Wirf nach jedem unbeaufsichtigten Halt einen kurzen Blick auf deine Reifen. Wirst du während der Fahrt von Fremden zum Anhalten gedrängt: Im Auto bleiben, Türen verriegeln und im Zweifel sofort die Polizei rufen!