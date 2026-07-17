Randalierer wirft Möbel von Balkon: Polizei-Auto fahrunfähig, Beamter verletzt

Wilde Szenen im Vorarlberger Dornbirn: Ein 44-Jähriger bewarf Autos, Passanten und Polizisten mit Steinen und Möbeln. Sogar Streifenwagen wurden demoliert. Der Randalierer attackierte bei der Festnahme die Beamten.

Nach einem Vorfall in Dornbirn sicherten Polizeikräfte den Gefahrenbereich großräumig ab. Durch den Bewurf mit Steinen und Gegenständen wurden mehrere Fahrzeuge, darunter auch Polizeifahrzeuge, beschädigt. Das Bild dient der Illustration des Einsatzgeschehens.

Nach einem Vorfall in Dornbirn sicherten Polizeikräfte den Gefahrenbereich großräumig ab. Durch den Bewurf mit Steinen und Gegenständen wurden mehrere Fahrzeuge, darunter auch Polizeifahrzeuge, beschädigt. Das Bild dient der Illustration des Einsatzgeschehens.

Am Donnerstagmittag, dem 16. Juli 2026, ging bei der Polizei gegen 12:10 Uhr ein dringender Notruf ein: Ein Mann war im Bereich „Furt“ in Dornbirn völlig außer Kontrolle geraten. Er bedrohte vorbeigehende Passanten und bewarf Fahrzeuge auf der Straße mit Steinen.

Möbelregen vom Balkon

Als die ersten Polizeistreifen am Einsatzort eintrafen, hatte sich der 44-jährige Verdächtige bereits in seine Wohnung zurückgezogen. Doch beruhigen wollte er sich nicht – im Gegenteil: Vom Balkon aus setzte er seine Attacken fort. Er bombardierte die darunterliegende Straße nicht nur weiter mit Steinen, sondern warf auch verschiedene Einrichtungsgegenstände in die Tiefe. Die Bilanz des gefährlichen Möbelregens ist beachtlich: Mehrere parkende und vorbeifahrende Autos von Zivilisten wurden beschädigt. Auch zwei Streifenwagen der Polizei wurden getroffen. Ein Dienstfahrzeug erlitt durch massiven Glasbruch so schwere Schäden, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Angriff auf Polizistin und Verletzter bei Festnahme

Die Einsatzkräfte sperrten den Gefahrenbereich sofort großräumig ab. Schließlich verließ der tobende Mann das Wohngebäude. Als ihn die Beamten stoppen wollten, ignorierte er sämtliche Aufforderungen und ging in bedrohlicher Haltung direkt auf eine Polizistin zu. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 44-Jährige massiven Widerstand und verletzte dabei einen Polizisten leicht. Der Randalierer wurde schließlich überwältigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurde der Mann direkt in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

Straßensperre nach Chaos

Weil die Fahrbahn durch die herabgestürzten Steine, Möbelteile und Scherben stark verunreinigt und unpassierbar war, musste die Rohrbacher Straße für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Erst nachdem die Straßenmeisterei Dornbirn das Chaos beseitigt hatte, konnte die Straße gegen 13.05 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.