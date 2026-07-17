12 Millionen im Lottojackpot: So lange könntest du damit „untertauchen“

In Österreich wartet am Sonntag ein Achtfachjackpot: Bis zu 12 Millionen Euro sind möglich. Wer allein gewinnt, könnte sich damit Villen, Inseln oder 80 Tage in einem Unterwasserhotel leisten.

Im neunten Anlauf ist es passiert: Aus dem neunten Siebenfachjackpot wurde am Mittwoch, dem 15. Julim der erste Achtfachjackpot. Der neue Meilenstein fällt ausgerechnet ins 40-Jahr-Jubiläum der Österreichischen Lotterien und von Lotto „6 aus 45“. Damit am Sonntag, dem 19. Juli, tatsächlich 12 Millionen Euro im Sechser-Topf liegen, müssten bis 19 Uhr etwas mehr als elf Millionen Tipps abgegeben werden. Das wäre ungefähr viermal so viel wie in einer normalen Runde.

Tipps im Takt

Bis Freitagmittag wurden bereits 4,7 Millionen Tipps abgegeben. Die stärksten Zeiten standen da noch bevor: Freitagnachmittag und Samstagvormittag werden laut Österreichischen Lotterien bis zu 200 Tipps pro Sekunde gespielt. Ein Solo-Sechser über 12 Millionen Euro würde in Österreich Platz zwei der höchsten Lotto-Gewinne bedeuten. Ob am Ende tatsächlich nur ein Schein alle sechs Zahlen trifft, bleibt freilich dem Zufall überlassen.

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Villa oder Insel?

Viele Gewinner bleiben laut Hochgewinnbetreuung erstaunlich bodenständig. An erster Stelle steht oft ein besseres Zuhause: Eigentum statt Miete, ein Haus statt einer Wohnung oder ein Zweitwohnsitz im Grünen. Mit 12 Millionen Euro ginge es aber auch eine Spur größer. Drinnen wären etwa historische Villen im 19. Wiener Bezirk, luxuriöse Wohnungen in Dubai, Chalets in Kitzbühel, eine private Karibikinsel oder ein Weingut in der Toskana.

80 Nächte „untertauchen“?

Wer mit dem Gewinn wirklich „untertauchen“ möchte, könnte das sogar wörtlich nehmen. Im Lover’s Deep Luxury Submarine Hotel vor St. Lucia kostet eine Nacht rund 150.000 Euro pro Person. Für 12 Millionen Euro wären damit etwa 80 Nächte allein oder 40 Nächte zu zweit möglich. Dafür gäbe es einen eigenen Butler, einen eigenen Koch sowie einen extravaganten Blick auf die gesamte Unterwasserwelt. Weniger spektakulär, aber ausdauernder wäre diese Rechnung: 65 Jahre lang jeden Monat 15.000 Euro ausgeben – also täglich 500 Euro.

Anzahl der Tipps ist entscheidend

Bei hohen Jackpots greifen 55 Prozent zum Quicktipp, 35 Prozent füllen einen Normalschein aus und 10 Prozent spielen einen Systemschein. Genau dieses Verhältnis zeigt sich auch bei 96 Sechsern nach Fünf-, Sechs- und Siebenfachjackpots: 53 kamen per Quicktipp, 34 per Normalschein und 9 per Systemschein zustande. Entscheidend ist laut den Zahlen also nicht die Art des Scheins, sondern die Anzahl der Tipps. Mit einem Tipp liegt die Chance auf einen Sechser bei rund 1 zu 8 Millionen, mit zwei Tipps bei rund 1 zu 4 Millionen.