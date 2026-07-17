Nach Traktor-Tragödie in Satteins: Spendenaktion für Anna (4) und ihre Mama

„Ein Augenblick und das Leben verändert sich für immer.“ Mit diesen Worten beginnt die Spendenkampagne für eine Familie aus Vorarlberg, deren gemeinsamer Ausflug in einer Tragödie endete. Marcel hatte mit seinen Töchtern Klara und Anna noch eine Nacht auf einer Hütte verbringen wollen. Seine Partnerin Sarah fuhr am Abend nach Hause, weil sie am nächsten Tag arbeiten musste. Am folgenden Vormittag sollten Marcel und die Kinder wieder zurückkehren. Doch als Sarah weder ihren Partner erreichen konnte noch eine Nachricht erhielt, machte sie sich voller Sorge selbst auf den Weg.

Zwei Leben verloren

Auf einem Wiesengelände in Satteins war Marcel mit seinen beiden Töchtern mit einem Traktor unterwegs. Laut Polizei geriet das Gespann vermutlich ins Rutschen und überschlug sich. Marcel und seine sechsjährige Tochter Klara erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die genaue Ursache des Unfalls ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Der Notruf ging erst am Nachmittag ein, weshalb das Unglück lange unbemerkt blieb.

Anna (4) überlebt

Die erst vierjährige Anna überlebte den schweren Unfall verletzt. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde sie mit dem Hubschrauber in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Im Einsatz standen unter anderem die Feuerwehren Satteins und Frastanz, die Bergrettung, ein Kriseninterventionsteam sowie mehrere Polizeikräfte. Für Sarah begann in diesem Moment ein kaum vorstellbarer Weg: Sie verlor ihren Partner und ihre ältere Tochter. Anna muss nun ohne ihren Papa und ihre große Schwester aufwachsen.

In der Spendenkampagne wird Marcel als hilfsbereiter, ehrlicher und zuverlässiger Mensch beschrieben. Als Obmann des Puch Clubs habe er Menschen zusammengebracht und seine Leidenschaft mit großem Einsatz gelebt. Vor allem aber sei er ein liebevoller Vater gewesen, für den seine Familie das größte Glück war. Auch Klara hinterlässt eine große Lücke. Die Sechsjährige liebte Einhörner, schöne Kleider und ihr Pferd Murphy und freute sich bereits auf ihren ersten Schultag.

Spenden sollen helfen

Neben der Trauer kommen auf Sarah und Anna nun auch finanzielle Belastungen zu. In der Kampagne werden unter anderem die Kosten für die Bestattungen, ein laufender Kredit, weitere Verpflichtungen und der Wegfall eines wichtigen Einkommens genannt. Die Spenden sollen Sarah den Rücken freihalten, damit sie für ihre Tochter da sein und den gemeinsamen Weg zurück ins Leben finden kann. „Kein Geld der Welt kann Marcel und Klara zurückbringen“, heißt es in dem Aufruf. Die Unterstützung soll aber verhindern, dass Sarah und Anna in ihrer schwersten Zeit zusätzlich von existenziellen Sorgen belastet werden. Hier kannst du helfen: https://www.gofundme.com/f/gemeinsam-fur-sarah-und-anna. Bis 17. Juli, 14.06 Uhr, kamen bereits 490.296 Euro zusammen.