Wanderer macht brisanten Fund in OÖ: Russische Munitionskiste entdeckt

Ein Wanderer hat im unwegsamen Gelände im Bezirk Gmunden eine Munitionskiste entdeckt. Der gefährliche Fund musste gemeinsam mit dem Entminungsdienst per Polizeihubschrauber geborgen werden.

Spektakulärere Einsatz: Gemeinsam mit Spezialisten des Entminungsdienstes wurde die Munition schließlich mithilfe eines Polizeihubschraubers aus dem schwer zugänglichen Bereich geborgen.

Spektakulärere Einsatz: Gemeinsam mit Spezialisten des Entminungsdienstes wurde die Munition schließlich mithilfe eines Polizeihubschraubers aus dem schwer zugänglichen Bereich geborgen.

Ein ungewöhnlicher Fund hat am Wildkarkogel im Bezirk Gmunden einen Einsatz von Polizei und Entminungsdienst ausgelöst. Ein 51-jähriger Wanderer aus Wien stieß im weglosen Gelände auf eine Munitionskiste. Da von dem Fund potenziell Gefahr ausging, wurde das Material unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen geborgen.

Bergung nur mit Polizeihubschrauber möglich

Der Mann entdeckte die Munitionskiste bereits am 14. Juli im alpinen Gelände und verständigte die Polizei. Gemeinsam mit Spezialisten des Entminungsdienstes wurde die Munition schließlich mithilfe eines Polizeihubschraubers aus dem schwer zugänglichen Bereich geborgen.

Munition stammt vermutlich aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs

Die Experten untersuchten den Fund und stellten fest, dass sich in der Kiste Karabinermunition russischer Herkunft befand. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Munition aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs oder aus den Jahren danach stammen. Die sichergestellte Munition wird nun fachgerecht entsorgt. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung: „Findet ihr im Gelände Munition oder andere verdächtige Gegenstände, gilt: Nicht berühren und sofort die Polizei verständigen.“