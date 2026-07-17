Grünes Licht: Pinzgauer Lokalbahn soll elektrisch werden

Die Pinzgauer Lokalbahn zwischen Zell am See und Krimml soll elektrisch werden. Der Bund stellt mehr Geld bereit und beteiligt sich auch an den neuen Fahrzeugen.

Die Pinzgauer Lokalbahn zwischen Zell am See und Krimml soll künftig elektrisch unterwegs sein. Der Bund beteiligt sich an der Modernisierung und an neuen Fahrzeugen.

Die Pinzgauer Lokalbahn zwischen Zell am See und Krimml soll künftig elektrisch unterwegs sein. Der Bund beteiligt sich an der Modernisierung und an neuen Fahrzeugen.

Für die Pinzgauer Lokalbahn ist der Weg zur Elektrifizierung finanziell abgesichert. Ab 2027 stellt der Bund für die Infrastruktur der Privatbahnen zusätzlich 25 Millionen Euro pro Jahr bereit. Dadurch steigt das Gesamtbudget auf rund 114 Millionen Euro. Mit dem Geld können jene Arbeiten umgesetzt werden, die für einen elektrischen Betrieb notwendig sind. Zudem sichert der Bund dem Land Salzburg eine anteilige Mitfinanzierung bei der Anschaffung der neuen Elektrozüge zu.

Bahn für den Alltag

Damit kann auch die Ausschreibung für die neuen Fahrzeuge bald beginnen. Die rund 53 Kilometer lange Schmalspurbahn verbindet Zell am See über Mittersill mit Krimml. Sie fährt im Stundentakt und wird laut Aussendung täglich von mehr als 2.750 Fahrgästen genutzt. Für Pendlerinnen und Pendler, Schülerinnen und Schüler sowie Gäste ist sie damit eine wichtige Verbindung im Oberpinzgau. Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) sagt: „Der Pinzgau bekommt eine moderne, leise und klimafreundliche Bahn“.

©Stadt Wien/David Bohmann Mobilitätsminister Peter Hanke sieht in der Finanzierung einen wichtigen Schritt für eine moderne und verlässliche Bahn im Pinzgau.

Leiser durchs Tal

Während die Elektrifizierung vorbereitet wird, läuft weiterhin der Wiederaufbau der Strecke ab Mittersill. Dieser war nach den schweren Hochwassern im Jahr 2021 notwendig geworden und wird von Bund und Land Salzburg finanziert. Der elektrische Antrieb soll die Lokalbahn künftig leiser und emissionsfrei machen. Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) bezeichnet die Bahn als unverzichtbaren Bestandteil der Mobilität im Land Salzburg. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) sieht in der Finanzierungsbeteiligung einen wichtigen Schritt für Fahrkomfort und Nachhaltigkeit.

©BKA/ Florian Schrötter Landeshauptfrau Karoline Edtstadler betont die Bedeutung der Pinzgauer Lokalbahn für Mobilität und Lebensqualität in Salzburg.

Schub für die Region

Die Investitionen sollen nicht nur den Bahnverkehr stärken. Über mehrere Jahre hinweg sollen auch Aufträge für die Bahn- und Infrastrukturindustrie entstehen. Damit sind Arbeitsplätze vor Ort und am heimischen Wirtschaftsstandort verbunden. Für den Pinzgau mit dem Nationalpark Hohe Tauern und den Krimmler Wasserfällen ist die Lokalbahn zudem ein wichtiger Standortfaktor. Mit dem elektrischen Betrieb soll sie langfristig eine moderne und verlässliche Verbindung für die Menschen und Gäste der Region bleiben.