Faustgroßer Hagel: Heftige Unwetterserie trifft Norditalien

Mitten im Sommer erlebte Norditalien einen extremen Wettersturz. Nach einem heftigen Gewitter zur Wochenmitte verwandelte sich die Bergregion um Cortina d’Ampezzo in den Dolomiten binnen kürzester Zeit in eine Eislandschaft, begleitet von einem massiven Temperatureinbruch, wie „Merkur“ berichtet.

Faustgroßer Hagel

Besonders extrem wütete das Unwetter am Mittwoch in der Provinz Turin: Hier prasselten gigantische Hagelmassen nieder, die immense Schäden anrichteten. In anderen Landesteilen wurden Autodächer durchschlagen, Hausdächer komplett abgerissen und Felder zerstört, während Straßen zu Seen wurden, in Carignano soll der Hagel bis zu sieben Zentimeter groß gewesen sein, heißt es in Berichten. Der italienische Meteorologe Andrea Vuolo warnte davor auf seiner Facebook-Seite vor den immensen Ausmaßen: „Nach dem Pinerolese war das Carmagnolese an der Reihe, mit verheerendem Hagel zwischen Osasio und Carignano“.

Heftige Gewitterlinien

Allerdings kommt die Region auch am Freitag nicht zur Ruhe: Die Lage bleibt weiterhin extrem dynamisch und unvorhersehbar. Über die sozialen Medien meldete Skywarn Austria Beobachtungen zur Wetterlage: „Bereits jetzt (07:55) ziehen in Norditalien heftige Gewitterlinien durch. Diese werden in den nächsten Stunden auch den Süden streifen. Je nach Ausprägung können diese das Geschehen am Nachmittag und Abend stark beeinflussen, weshalb eine gewisse Unsicherheit gegeben ist“. Auch Kärnten und die Steiermark befindet sich in der roten Gefahrenzone.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.07.2026 um 15:13 Uhr aktualisiert