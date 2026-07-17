Mit 173 km/h über die A10 gerast: Führerschein und Auto weg

In Saalfelden und St. Michael musste die Polizei innerhalb von zwei Tagen einschreiten. Ein Lenker soll nach einem Unfall geflüchtet sein, ein anderer war auf der A 10 deutlich zu schnell unterwegs.

Zwei Verkehrsfälle beschäftigen die Polizei in Salzburg: Nach einem Unfall in Saalfelden wurde ein Lenker mit positivem Drogentest ausgeforscht. Auf der A 10 verlor ein Raser Führerschein und Auto.

Zwei Verkehrsfälle beschäftigen die Polizei in Salzburg: Nach einem Unfall in Saalfelden wurde ein Lenker mit positivem Drogentest ausgeforscht. Auf der A 10 verlor ein Raser Führerschein und Auto.

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Donnerstagvormittag, dem 16. Juli, in Saalfelden. Laut Landespolizeidirektion Salzburg wurde der Unfall von einem 27-jährigen iranischen Autofahrer verursacht. Der Mann verließ danach die Unfallstelle. Die Polizei konnte ihn jedoch ausforschen. Bei der anschließenden Kontrolle verlief ein Drogentest positiv. Eine klinische Untersuchung verweigerte der 27-Jährige laut Polizei. Der Mann wird nun bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt. Auch eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Salzburg folgt.

Mit 173 km/h über de A 10 radiert

Nur einen Tag später fiel der Polizei ein weiterer Autofahrer auf. Der 26-jährige Nordmazedonier war am Vormittag des 17. Juli auf der A 10 in Richtung Villach unterwegs. Im Gemeindegebiet von St. Michael wurde sein Fahrzeug mit 173 Kilometern pro Stunde gemessen. Erlaubt waren an dieser Stelle 100 Kilometer pro Stunde. Die Fahrt war nach der Messung für den 26-Jährigen beendet. Er musste seinen Führerschein abgeben. Zusätzlich wurde der Pkw vorläufig beschlagnahmt. Auch in diesem Fall folgt laut Landespolizeidirektion Salzburg eine Anzeige.