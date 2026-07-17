15 Betrugsfälle in Österreich: Polizei fahndet nach diesem Mann

In St. Pölten, Neusiedl am See und Salzburg-Stadt soll ein Mann Waren an fremde Adressen bestellt und vor den Haustüren abgefangen haben. Die Polizei spricht von 15 Taten und mehr als 20.000 Euro Schaden.

Ein unbekannter Täter soll in mehreren österreichischen Städten Gegenstände an die Wohnadressen seiner Opfer bestellt haben. Die Lieferungen nahm er laut Polizei jeweils vor der Haustüre in Empfang. Unter den bestellten Waren befanden sich unter anderem Laminatboden, ein Saunaofen, Backöfen und Waschmaschinen.

In drei Städten Unwesen getrieben

Die Polizei konnte dem Mann bisher 15 Straftaten im Bundesgebiet zuordnen. Betroffen sind St. Pölten, Neusiedl am See und Salzburg-Stadt. Die Taten sollen zwischen 16. Oktober 2025 und 19. Februar 2026 begangen worden sein. Durch die Betrugsserie entstand laut Landespolizeidirektion Niederösterreich ein Gesamtschaden von mehr als 20.000 Euro. Ermittelt wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs und des betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs.

Fahndungsfoto veröffentlicht

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten veröffentlichte die Polizei ein Lichtbild des unbekannten Täters. Damit hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Mann erkennt oder Angaben zu den Vorfällen machen kann, soll sich bei der Polizei melden. „Sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion St. Pölten-Traisenpark, Telefonnummer 059133-3192, erbeten“, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich.