Österreich: Auf diesen Routen drohen am Wochenende Staus

Der Reiseverkehr legt in Österreich am Wochenende einen Gang zu. Auf wichtigen Nord-Süd-Routen drohen Staus, während die Rallye Weiz zusätzliche Sperren und Verzögerungen bringt.

Auf Österreichs Straßen wird es am Wochenende wieder deutlich voller. Laut ÖAMTC sorgt der Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen und in Teilen der Niederlande für zusätzlichen Reiseverkehr Richtung Süden. Dazu kommt die zweite Urlauberwelle aus Westösterreich. Besonders vor Baustellen, Mautstellen und Grenzübergängen kann der Verkehr ins Stocken geraten.

Hier wird es eng

Geduld brauchst du unter anderem auf der West Autobahn vor dem Walserberg und auf der Süd Autobahn vor der Baustelle bei der Tunnelkette Pack. Auf der Pyhrn Autobahn werden Verzögerungen vor den Mautstellen und beim Grenzübergang Spielfeld erwartet. Auch auf der Tauern, Karawanken, Inntal- und Brenner Autobahn kann es eng werden. Auf der Fernpass Straße drohen im gesamten Verlauf Staus, besonders vor dem Grenztunnel Füssen.

Rückreise startet

Während viele Urlauber Richtung Süden fahren, rollt auch der Verkehr in die Gegenrichtung langsam an. Die ersten Heimkehrer sorgten bereits am vergangenen Wochenende für Verzögerungen. Laut ÖAMTC beginnt der stärkere Rückreiseverkehr meist am Samstagnachmittag und bleibt auch am Sonntag spürbar. Betroffen sind vor allem Grenzübergänge sowie die Fernpass Straße und die Tauern Autobahn.

Sperren beachten

Ein Umweg ist nicht immer ein Ausweg. Schlägt das Navi bei einem Autobahnstau eine andere Strecke vor, solltest du die Abfahrts- und Durchfahrtssperren für den Transitverkehr in Salzburg und Tirol beachten. Diese können verhindern, dass Ausweichverkehr durch kleinere Orte rollt. Vor der Fahrt lohnt sich daher ein Blick auf die aktuelle Verkehrslage.

Rallye bremst Weiz

Auch im Großraum Weiz heißt es am Freitag, 17. Juli, und Samstag, 18. Juli: Fuß vom Gas. Wegen der Sonderprüfungen der Rallye Weiz werden Straßen im untergeordneten Straßennetz gesperrt. Auf der B72 ist durch den Zustrom der Zuschauer mit Verzögerungen zu rechnen. Wer in der Region unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen.