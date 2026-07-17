87.902 Todesfälle: Daran starben die meisten Menschen in Österreich

87.902 Menschen starben 2025 in Österreich. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs führten die Statistik an. Je nach Alter zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede bei den häufigsten Todesursachen.

2025 starben in Österreich 87.902 Menschen. Die Zahlen zeigen, welche Krankheiten besonders häufig zum Tod führten und wie stark sich die Ursachen je nach Alter unterscheiden.

2025 starben in Österreich 87.902 Menschen. Die Zahlen zeigen, welche Krankheiten besonders häufig zum Tod führten und wie stark sich die Ursachen je nach Alter unterscheiden.

Im Jahr 2025 starben laut Statistik Austria insgesamt 87.902 Menschen. Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems waren mit 33 Prozent die häufigste Todesursache. Dahinter folgte Krebs mit 25 Prozent. Krankheiten der Atmungsorgane machten sieben Prozent der Sterbefälle aus, Verletzungen und Vergiftungen sechs Prozent sowie Krankheiten der Verdauungsorgane vier Prozent.

Alter entscheidet

Mehr als die Hälfte aller Verstorbenen war mindestens 80 Jahre alt. In dieser Gruppe gingen 41 Prozent der Todesfälle auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurück. 17 Prozent starben an Krebs. Bei den 40- bis 79-Jährigen war Krebs die häufigste Todesursache. Diese Altersgruppe machte rund 39 Prozent aller Sterbefälle aus. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen zehn und 40 Jahren standen Suizide, Krebs und Unfälle an der Spitze. Bei Kindern von einem bis unter zehn Jahren zählten neben Krebs angeborene Fehlbildungen zu den häufigsten Ursachen. Bei Säuglingen führten vor allem Geburtskomplikationen und angeborene Fehlbildungen zum frühen Tod.

Die häufigsten Todesursachen in Österreich

Auf den Totenscheinen standen im Schnitt 3,8 weitere Erkrankungen, die zum Tod beigetragen hatten. Bei Männern waren es durchschnittlich 4,0, bei Frauen 3,7. Besonders viele Begleiterkrankungen gab es bei Aids mit 6,0, Diabetes mit 5,6 und Covid mit 5,3. Am häufigsten wurde Bluthochdruck genannt: Die Diagnose stand bei mehr als einem Viertel aller Verstorbenen auf dem Totenschein.

Sterblichkeit sinkt

Trotz der hohen absoluten Zahlen ist die Sterblichkeit im Zehnjahresvergleich gesunken. Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk erklärt: „Die Sterblichkeit ist in Österreich von 2015 bis 2025 deutlich gesunken. Vor allem bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs starben, in Bezug auf die Bevölkerungsstruktur, weniger Menschen als noch vor 10 Jahren. Dennoch nahm die absolute Zahl der Krebssterbefälle zu, da heute mehr Menschen ein hohes Alter erreichen“. Die absolute Zahl der Krebssterbefälle stieg also, weil mehr Menschen ein hohes Alter erreichen. Bezogen auf die Bevölkerungsstruktur starben jedoch weniger Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs als zehn Jahre zuvor.