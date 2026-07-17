Lidl-Rückruf: Norovirus-Gefahr bei beliebter Bio-Beerenmischung

Wer diese Tiefkühl-Beeren bei Lidl gekauft hat, sollte jetzt genau hinsehen. Wegen einer möglichen Belastung mit Noroviren wird eine Bio-Beerenmischung zurückgerufen. Vom Verzehr wird dringend abgeraten.

Dringende Warnung für Lidl-Kunden in Österreich: Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG ruft die „Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300 Gramm“ zurück. Grund ist der Verdacht auf eine mögliche Belastung mit Noroviren, die schwere Magen-Darm-Erkrankungen auslösen können.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten

Nach Angaben des Herstellers kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Noroviren in einzelnen Packungen befinden. Verbraucher werden deshalb aufgefordert, das betroffene Produkt nicht zu essen. Noroviren verursachen meist plötzlich einsetzenden Brechdurchfall, Übelkeit und Erbrechen. Durch den starken Flüssigkeitsverlust kann die Erkrankung insbesondere für Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere sowie ältere oder gesundheitlich geschwächte Menschen gefährlich werden.

©Lidl Nach Angaben des Herstellers kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Noroviren in einzelnen Packungen befinden.

Vom Rückruf betroffen ist ausschließlich: Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren

Packungsgröße: 300 Gramm

Mindesthaltbarkeitsdaten: 17.04.2028 und 18.04.2028

Chargen: L180426H3, L180426L3, L190426L3 und L190426N3

Andere Produkte der Marke Freshona sowie weitere Erzeugnisse des Herstellers sind nicht betroffen.

Rückgabe auch ohne Kassenbon möglich

Die betroffene Bio-Beerenmischung wurde bei Lidl Österreich verkauft. Kunden können das Produkt in jeder Lidl-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage eines Kassenbons vollständig erstattet. Der Hersteller bittet Kunden ausdrücklich, die Rückrufinformation an Freunde oder Familienmitglieder weiterzugeben, falls diese das betroffene Produkt ebenfalls gekauft haben. Gleichzeitig entschuldigt sich das Unternehmen für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Wer Fragen zum Rückruf hat, kann sich an den Kundenservice von Lidl Österreich unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/500 810 wenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.07.2026 um 19:57 Uhr aktualisiert