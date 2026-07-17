Samstag: Sonniger Start, später ziehen Gewitter über Österreich

Der Samstag, 18. Juli, beginnt in Österreich zweigeteilt. „Im Norden und Osten verläuft der Vormittag meist sehr sonnig und trocken“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Bergland sowie generell im Süden und Westen ziehen dagegen bereits ab der Früh Wolken und Regenschauer durch. Im Laufe des Tages werden diese häufiger und intensiver. Am Nachmittag sind dann in weiten Teilen des Landes Regenschauer und Gewitter möglich. Der Schwerpunkt liegt in Osttirol und Kärnten. Am längsten trocken bleibt es rund um den Seewinkel. Abseits von Gewittern weht der Wind schwach bis mäßig, im Donauraum auch lebhaft aus West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 12 und 21 Grad, die Höchstwerte erreichen 23 bis 31 Grad, am wärmsten wird es im Osten.