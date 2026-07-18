Traktor kippt in Lermoos über Böschung – Lenker verletzt

Bei Arbeiten auf einer Schotterstraße in Lermoos kam ein 64-Jähriger mit seinem Traktor von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kippte über eine Grasböschung, der Mann wurde an der Schulter verletzt.

Ein 64-Jähriger wollte Schlaglöcher auf einer Privatstraße in Lermoos ausbessern. Dabei kam sein Traktor von der Fahrbahn ab und kippte über eine Böschung.

Ein 64-Jähriger wollte Schlaglöcher auf einer Privatstraße in Lermoos ausbessern. Dabei kam sein Traktor von der Fahrbahn ab und kippte über eine Böschung.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, dem 17. Juli 2026, gegen 17.50 Uhr in Lermoos (Tirol). Ein 64-jähriger Österreicher war auf einer Privatstraße mit Arbeiten beschäftigt. Auf der Schotterstraße füllte er mehrere Schlaglöcher mit Material auf. Anschließend wollte er die aufgefüllten Stellen verdichten. Dafür fuhr der Mann mit seinem Traktor mehrmals vor und zurück. Während dieser Arbeiten kam das Fahrzeug von der Straße ab. Der Traktor kippte daraufhin seitlich über eine Grasböschung. Der 64-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt am Steuer.

An der Schulter verletzt

Bei dem Unfall wurde der Mann an der rechten Schulter verletzt. Wie schwer die Verletzung ist, war zunächst nicht bekannt. Trotz des umgekippten Traktors konnte der Lenker das Fahrzeug selbstständig verlassen. Danach wurde er direkt am Unfallort versorgt. Nach der Erstversorgung übernahm die Rettung den Verletzten. Sie brachte den 64-Jährigen zur weiteren Behandlung in eine Arztpraxis.