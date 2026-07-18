Ab in den Urlaub: Diese Checks braucht das Auto vor der Abfahrt

In ganz Österreich hat die Hauptreisezeit begonnen. Bevor es für viele Familien mit dem Auto Richtung Urlaub geht, rät der ARBÖ zu guter Planung, regelmäßigen Pausen und einem gründlichen Fahrzeug-Check.

„Ab in den Urlaub“ heißt es in den kommenden Wochen für viele Menschen in Österreich. Damit die Reise nicht schon an der Grenze ins Stocken gerät, solltest du dich rechtzeitig über die Regeln im Urlaubsland und in möglichen Durchreiseländern informieren. Dazu gehören Reisedokumente, Tempolimits, Mitführpflichten sowie Maut- und Verkehrsbestimmungen. Wer schon vor der Abfahrt weiß, wo Gebühren anfallen und wie sie bezahlt werden, erspart sich unangenehme Überraschungen unterwegs oder nach der Reise.

Staus klug umfahren

Auch die Route sollte nicht erst beim Einsteigen feststehen. Der ARBÖ empfiehlt, möglichst außerhalb der klassischen Stoßzeiten zu fahren, etwa unter der Woche am frühen Morgen oder später am Abend. Beim ARBÖ-Informationsdienst unter 050 123 123 gibt es aktuelle Hinweise zu Staupunkten und möglichen Ausweichrouten. Verkehrsmeldungen sind außerdem auf der Internetseite des ARBÖ abrufbar. So wird aus dem Reisestart kein Stau-Start.

Pause statt Panne

Bei langen Fahrten gilt: Warte mit der Pause nicht, bis dir bereits die Augen zufallen. Teile die Strecke besser vorab in realistische Etappen und plane regelmäßige Stopps ein. Bewegung, frische Luft und ausreichend Flüssigkeit helfen gegen Müdigkeit. Bei sehr langen Strecken kann auch eine Zwischenübernachtung sinnvoll sein. Tank- und Ladestopps solltest du ebenfalls vorplanen, denn Preise und verfügbare Ladepunkte unterscheiden sich je nach Land und Route. Bei Elektroautos lassen sich Ladepausen gut mit ohnehin nötigen Erholungspausen verbinden.

Gepäck mit Plan

Auch beim Beladen zählt nicht nur, was mitkommt, sondern vor allem, wo es liegt. Getränke, Proviant, Medikamente und Reiseunterlagen sollten sicher und griffbereit im Fahrgastraum verstaut sein. Alles andere gehört in den Kofferraum. Schwere Gepäckstücke kommen möglichst weit nach unten und direkt an die Rücksitzwand. Fahrräder dürfen nur mit geeigneten Tragevorrichtungen transportiert werden. Das zulässige Gesamtgewicht darf dabei nicht überschritten werden.

Urlaubsfit starten

Vor der Abfahrt sollte das Auto selbst noch einmal auf Reisetauglichkeit geprüft werden. Der ARBÖ rät dazu, Flüssigkeitsstände und Reifendruck zu kontrollieren und den Druck an die Beladung anzupassen. Verbandkasten, Warnwesten und Pannendreieck müssen vollständig und griffbereit sein. Wer zusätzlich vorsorgen möchte, kann in einem ARBÖ-Prüfzentrum einen Fahrzeug-Check vereinbaren. Für Mitglieder ist dieser gratis und umfasst unter anderem Bremsen, Leuchten, Warnanlage, Batterie, Scheiben, Scheibenwischer, Lüftung und Klimaanlage. So beginnt die Erholung nicht erst am Ziel, sondern schon mit einer möglichst stressfreien Fahrt.