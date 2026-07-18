Urlauber aufgepasst: Wenn diese Nachricht kommt, droht ein fieser Betrug

Kriminelle kapern Buchungssysteme von Unterkünften und kontaktieren Gäste direkt auf dem Smartphone. Wer in der Nachricht auf den Link zum angeblich „sicheren Formular“ klickt, gibt sensible Daten preis.

Der Urlaub ist gebucht, die Vorfreude groß, und dann meldet sich plötzlich der Vermieter über WhatsApp: Die Reservierung müsse noch einmal bestätigt werden, sonst drohe die sofortige Stornierung. Klingt auf den ersten Blick nach Routine, ist aber meistens eine Falle: Dahinter stecken in vielen Fällen Kriminelle, die sich Zugang zu echten Buchungsdaten verschafft haben.

„Funktioniert völlig unabhängig vom genauen Standort“

Die Masche läuft dabei sehr gezielt ab. Echtaussehende Anbieterkonten kontaktieren ihre Opfer über WhatsApp und geben sich als die tatsächlich gebuchte Unterkunft aus. In einem der „Watchlist Internet“ vorliegenden Fall gab sich der Absender als der Betreiber eines Chalets in der Nähe von Hallstatt aus. „Diese Masche funktioniert jedoch völlig unabhängig vom genauen Standort und kann grundsätzlich jede Unterkunft betreffen“, heißt es. Die konkrete Aufforderung im besagten Fall war, dass die Reservierung für die gebuchten Tage noch nicht bestätigt sei und daher überprüft werden müsse. Fehlende Angaben sollen von den Betroffenen über ein sogenanntes sicheres Formular ergänzt werden: Der in der Nachricht enthaltene Link führe allerdings zu einer Seite mit einer Adresse, die weder mit der echten Unterkunft noch mit der Plattform Booking.com etwas zu tun habe.

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Echte Buchung, gefälschte Seite

Als ein markantes Detail erweist sich, dass die Nachricht komplett auf Englisch verfasst war, obwohl es sich um eine österreichische Unterkunft handelte. Wer dennoch auf den Link klickt, landet auf einer gefälschten Formularseite. Dort werden persönliche Daten und meist auch Kreditkarteninformationen abgefragt. Wer diese schlussendlich eingibt, gibt sie direkt an unbekannte Dritte weiter. Die Nachricht wirkt vor allem deshalb so täuschend echt, weil sie sich auf eine tatsächlich existierende Buchung bezieht. Das ist kein Zufall: Unbekannte verschaffen sich illegal Zugriff auf die Buchungs- oder Kommunikationssysteme von Unterkünften und können dadurch echte Namen, Aufenthaltszeiträume und Kontaktdaten von Gästen abgreifen, darunter auch die E-Mail-Adresse und die Handynummer.

So schützt man sich Links nicht anklicken: Egal wie echt die Nachricht wirkt, Links in unerwarteten Bestätigungsanfragen sind immer verdächtig.

Egal wie echt die Nachricht wirkt, Links in unerwarteten Bestätigungsanfragen sind immer verdächtig. Direkt nachfragen: Kontaktieren Sie die Unterkunft über die offiziellen Kontaktdaten aus Ihrer Buchungsbestätigung, nicht über die Nummer aus externen Nachrichten.

Kontaktieren Sie die Unterkunft über die offiziellen Kontaktdaten aus Ihrer Buchungsbestätigung, nicht über die Nummer aus externen Nachrichten. Ungewöhnliche Sprache als Warnsignal werten: Schreibt eine Unterkunft plötzlich in einer anderen Sprache als bei der Buchung, ist Vorsicht geboten.

Schreibt eine Unterkunft plötzlich in einer anderen Sprache als bei der Buchung, ist Vorsicht geboten. Absender blockieren: Nutzen Sie die Blockieren-Funktion in WhatsApp. Auch ein Unternehmenskonto schützt nicht vor Missbrauch.

Nutzen Sie die Blockieren-Funktion in WhatsApp. Auch ein Unternehmenskonto schützt nicht vor Missbrauch. Direkt einloggen: Melden Sie sich in Ihren Booking.com-Account an und überprüfen Sie, ob tatsächlich Handlungsbedarf besteht.

Daten preisgegeben – was nun?

Falls bereits Daten eingegeben wurden, ist schnelles Handeln erforderlich. Betroffene sollen laut „Watchlist Internet“ umgehend ihre Bank oder ihren Zahlungsdienstleister kontaktieren, um mögliche Zahlungen zu stoppen. Zudem sollte die tatsächliche Unterkunft informiert werden, da deren System in diesen Fällen wahrscheinlich kompromittiert wurde. Abschließend sollte Anzeige bei der Polizei erstattet werden.