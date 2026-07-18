Finanzpolizei deckt 77 Verstöße in Barbershops auf

Bei Kontrollen in Oberösterreich und Salzburg nahm die Finanzpolizei 85 Barbershops unter die Lupe. Dabei wurden 77 Verstöße festgestellt - von fehlenden Arbeitszeitaufzeichnungen bis zu illegaler Beschäftigung.

Von 29. Juni bis 5. Juli 2026 führte die Finanzpolizei verstärkte Kontrollen in Barbershops durch. Im Einsatz waren 39 Finanzpolizistinnen und Finanzpolizisten aus neun Teams sowie neun Kolleginnen und Kollegen der Exekutive. Gemeinsam kontrollierten sie 85 Betriebe in Oberösterreich und Salzburg. Dabei wurden auch 172 Beschäftigte überprüft, darunter 130 Drittstaatsangehörige. Obwohl die Branche laufend kontrolliert wird, stellten die Einsatzkräfte insgesamt 77 Übertretungen fest.

Illegale Arbeit

Bei den Kontrollen wurden acht Fälle von illegaler Ausländerbeschäftigung aufgedeckt. Dazu kamen drei Personen, die laut Finanzpolizei schwarz arbeiteten. Außerdem wurde eine Übertretung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes festgestellt. Dieser Fall führte unmittelbar zu einer Anzeige wegen Betruges. In 42 Fällen konnten die Betriebe zudem keine Arbeitszeitaufzeichnungen vorlegen.

Kassen im Visier

Auch bei den Registrierkassen gab es zahlreiche Beanstandungen. In 15 Betrieben und damit in fast jedem fünften kontrollierten Shop wurden Verstöße festgestellt. Ein Betrieb verwendete gar keine Registrierkasse. In sechs weiteren Betrieben fehlten die vorgeschriebenen technischen Sicherheitsvorkehrungen. Acht Betreiber stellten ihren Kunden keine Belege aus. Zusätzlich wurden in zwölf Fällen sofort vereinfachte finanzstrafrechtliche Strafverfügungen erteilt, weil Jahresbelege nicht übermittelt worden waren. Weitere acht Verstöße betrafen die Gewerbeordnung.

„Null Toleranz bei jeglicher Form des Steuer- und Sozialleistungsbetrugs“

In einem Barbershop in Salzburg-Umgebung trafen die Kontrolleure auf einen Drittstaatsangehörigen, der gefälschte Markenparfums wie Chanel und Gucci verkaufte. Der Betreiber des Shops gab an, davon nichts gewusst zu haben. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) erklärt: „Die Schwerpunktkontrolle hat wieder einmal gezeigt, wie vielfältigen die Versuche, Abgaben zu verringern, sind. Wir bleiben unserer Linie treu: Null Toleranz bei jeglicher Form des Steuer- und Sozialleistungsbetrugs. Egal ob Schwarzarbeit, nicht getätigte Aufzeichnungen oder fehlende Registrierkassen. Jeglicher Versuch einer bewussten Betrugshandlung wird rigoros verfolgt.“ Auch der Bereichsleiter der Finanzpolizei, Wilfried Lehner, kündigt weitere Kontrollen an: „Wer dermaßen beharrlich alle Vorschriften ignoriert, wird auch zukünftig mit gezielten Schwerpunktkontrollen zu rechnen haben – legal operierende Betriebe dürfen nicht die Dummen sein!“