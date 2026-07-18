Tödlicher Motorradunfall: Polizei sucht Kombi mit deutschem Kennzeichen

Im Bereich Scharfling im Bezirk Vöcklabruck ist ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Salzburg tödlich verunglückt. Die Polizei sucht nun einen hellgrauen Kombi mit deutschen Kennzeichen.

Nach dem tödlichen Motorradunfall bei Scharfling sucht die Polizei einen hellgrauen Kombi mit deutschen Kennzeichen und bittet Zeugen um Hinweise.

Nach dem tödlichen Motorradunfall bei Scharfling sucht die Polizei einen hellgrauen Kombi mit deutschen Kennzeichen und bittet Zeugen um Hinweise.

Der 26-Jährige war am Freitag, dem 17. Juli 2026, gegen 19.40 Uhr auf der B154 in Richtung Mondsee (Oberösterreich) unterwegs. Bei Straßenkilometer 23,6 im Bereich Scharfling, Gemeindegebiet Sankt Lorenz, kam es zum folgenschweren Unfall. Nach Angaben der Polizei dürfte ein bislang unbekannter Autolenker aus einer Parkbucht gefahren sein. Dabei dürfte er den Motorradfahrer übersehen haben. Der Motorradfahrer musste dem Auto ausweichen. Dabei kam er mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab. Schwer verletzt blieb er in einem Straßengraben liegen. Die Identität des Autolenkers ist bislang unbekannt.

Arzt half sofort

Ein zufällig anwesender Arzt begann sofort mit der Reanimation. Trotz der raschen Hilfe blieben die Wiederbelebungsversuche erfolglos. Der 26-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Er stammte aus Salzburg.

Polizei sucht Autolenker

Laut Zeugenaussagen dürfte es sich bei dem gesuchten Fahrzeug „vermutlich um einen hellgrauen Kombi mit deutschen Kennzeichen“ gehandelt haben. Der Wagen und sein Lenker sind bislang unbekannt. Hast du den Unfall beobachtet oder den Kombi gesehen, kannst du dich bei der Polizei melden. „Die Polizeiinspektion Mondsee bittet unter 059133/4167 um sachdienliche Hinweise“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.