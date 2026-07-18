Skip to content
Region auswählen:
/ ©Canva
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt ein umgestürztes Motorrad.
Der 30-jährige Lenker kam ebenfalls zu Sturz und erlitt leichte Verletzungen.
Hollabrunn
18/07/2026
Polizeimeldung

80-Jährige stürzt von Motorrad und wird schwer verletzt

Schwerer Motorradunfall in Watzelsdorf: Nach einem Sturz über eine Straßensenke musste eine 80-jährige Mitfahrerin mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Horn geflogen werden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Hollabrunn (Niederösterreich) war am Freitagnachmittag gegen 15:45 Uhr gemeinsam mit einer 80-jährigen Beifahrerin im Gemeindegebiet von Watzelsdorf in Richtung Guntersdorf unterwegs. Während der Fahrt über eine Senke in der Straße kam es zu einem Zwischenfall, bei dem die ältere Frau, die ebenfalls aus dem Bezirk Hollabrunn stammt, vom Motorrad stürzte.

Notarzthubschrauber musste ausrücken

Im weiteren Verlauf verlor auch der Lenker die Kontrolle über das Zweirad und kam zu Fall. Der Unfall zog gravierende Folgen nach sich: „Die 80-jährige Frau erlitt Verletzungen schweren Grades. Sie wurde nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Horn geflogen. Der 30-Jährige erlitt Verletzungen leichten Grades“, gab die Landespolizeidirektion Niederösterreich zum Hergang und den Konsequenzen des Vorfalls bekannt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at