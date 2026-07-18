80-Jährige stürzt von Motorrad und wird schwer verletzt

Schwerer Motorradunfall in Watzelsdorf: Nach einem Sturz über eine Straßensenke musste eine 80-jährige Mitfahrerin mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Horn geflogen werden.

Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Hollabrunn (Niederösterreich) war am Freitagnachmittag gegen 15:45 Uhr gemeinsam mit einer 80-jährigen Beifahrerin im Gemeindegebiet von Watzelsdorf in Richtung Guntersdorf unterwegs. Während der Fahrt über eine Senke in der Straße kam es zu einem Zwischenfall, bei dem die ältere Frau, die ebenfalls aus dem Bezirk Hollabrunn stammt, vom Motorrad stürzte.

Notarzthubschrauber musste ausrücken

Im weiteren Verlauf verlor auch der Lenker die Kontrolle über das Zweirad und kam zu Fall. Der Unfall zog gravierende Folgen nach sich: „Die 80-jährige Frau erlitt Verletzungen schweren Grades. Sie wurde nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Horn geflogen. Der 30-Jährige erlitt Verletzungen leichten Grades“, gab die Landespolizeidirektion Niederösterreich zum Hergang und den Konsequenzen des Vorfalls bekannt.