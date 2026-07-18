Verfolgung durch Innsbruck: Polizei stoppt 23-Jährigen und deckt mehrere Delikte auf

Am Freitagabend flüchtete ein 23-jähriger Autofahrer vor der Polizei. Erst mehrere Streifenwagen konnten den Mann stoppen. Bei der Kontrolle stießen die Beamten auf gestohlene Kennzeichen und Suchtmittel.

Nach einer rasanten Fahrt durch einen Kreisverkehr am Grabenweg in Innsbruck am Freitag gegen 22 Uhr ignorierte ein Pkw-Lenker die Anhalteversuche einer Streife der Polizeiinspektion Flughafen. Erst im Zuge einer Nachfahrt und mithilfe mehrerer Streifenfahrzeuge gelang es den Einsatzkräften, das Auto schließlich zu stoppen.

Mehrere Anzeigen

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug montierten Kennzeichen entwendet worden waren. Da die Beamten zudem beim 23-jährigen österreichischen Lenker sowie im Wagen eine geringe Menge an Suchtmitteln entdeckten, forderten sie den Mann zu einer Fahrtauglichkeitsuntersuchung auf. „Die Untersuchung wurde vom Lenker verweigert. Es werden mehrere Anzeigen an die Staatsanwaltschaft sowie das Stadtmagistrat erstattet“, erklären die Beamten der PI Flughafen.