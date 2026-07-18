Stau-Alarm am Samstag: Auf diesen Routen steht der Urlauberverkehr still

Auf Österreichs Transitrouten in Richtung Süden ist seit den frühen Morgenstunden mit starkem Reiseverkehr zu rechnen. Nach Angaben der ÖAMTC-Verkehrsexpertinnen und Experten konzentrieren sich die Verzögerungen vor allem auf die Tauern Autobahn (A10) in Salzburg ab Eben im Pongau sowie auf den Grenzübergang Karawankentunnel (A11) in Kärnten. Verzögerungen gibt es zudem in Tirol auf der Fernpassstraße (B179) ab dem Grenzübergang Füssen. Auf der Pyhrn Autobahn (A9) müssen Autofahrer vor der Mautstelle Bosruck kurze Wartezeiten einplanen, während es auf der Innkreis Autobahn (A8) ab dem Grenzübergang Suben in Richtung Wels abschnittsweise nur stockend vorwärtsgeht.

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Tödlicher Verkehrsunfall im Frühverkehr

Ein schwerer Unfall auf der West Autobahn (A1) bei Oed in Fahrtrichtung Wien führte am Morgen zu zusätzlichen Behinderungen und einem Zeitverlust von einer Stunde. Bei dem Vorfall verloren zwei Personen ihr Leben, eine weitere wurde schwer verletzt – wir haben berichtet. Wie der ÖAMTC mitteilt, hat sich der Stau mittlerweile aufgelöst und alle Fahrspuren sind wieder für den Verkehr freigegeben.

Ausschließlich für Fahrzeuge mit Fahrtziel in Österreich

Um den Ausweichverkehr während der Sommerferien zu kontrollieren, treten an verkehrsreichen Tagen Abfahrtssperren für den Transitverkehr zudem auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Puch-Urstein und Zederhaus in Kraft. Davon betroffen sind die Anschlussstellen Puch-Urstein, Hallein, Kuchl, Golling-Abtenau, Werfen, Pfarrwerfen-Werfen, Knoten Pongau, Lammertal-Hüttau, Eben, Altenmarkt, Flachau, Flachauwinkel und Zederhaus. Jene Ausfahrten sind ausschließlich für Fahrzeuge mit einem Fahrtziel in Österreich geöffnet, während der Transitverkehr auf der A10 verbleiben muss. Ergänzend dazu gelten Durchfahrtssperren in Anif, Grödig, Elsbethen, Großgmain, Wals-Siezenheim sowie in der Stadt Salzburg.