Weststrecke nach Schaden unterbrochen: ÖBB richten Notfahrprogramm ein

Nach einem Oberleitungsschaden und Schäden am Stellwerk läuft bei den ÖBB ein Notfahrprogramm bis Sonntag.

Nach den massiven Schäden an der Weststrecke infolge eines Oberleitungsschadens und einer damit einhergehenden Beschädigung des Stellwerks am Donnerstagabend laufen die Reparaturarbeiten der ÖBB weiterhin auf Hochtouren. Während die Reparatur der Oberleitung bereits erfolgreich abgeschlossen werden konnte, wird die Behebung der Schäden am Stellwerk nach offiziellen Angaben noch andauern.

Notfahrprogramm eingerichtet

Um den Reiseverkehr aufrechtzuerhalten, haben die ÖBB ein Notfahrprogramm eingerichtet. Dieses läuft seit Freitag stabil und behält vorerst bis Sonntag, 19. Juli, um 23:59 Uhr seine Gültigkeit. Im Rahmen dieses Programms können die Railjet Express Züge (RJX), die ICE Züge von und nach Deutschland sowie die Nachtzüge planmäßig verkehren. Anders stellt sich die Situation für die Intercity Verbindungen (IC) dar, welche vorzeitig in St. Valentin beziehungsweise Linz Hbf enden. Die Züge der Westbahn verkehren in einem reduzierten Intervall von einmal pro Stunde. Sie legen zudem einen außerplanmäßigen Halt in St. Valentin ein, wodurch Fahrgäste der ÖBB die Möglichkeit erhalten, auf die Westbahn umzusteigen.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Für den Nahverkehr wurde bereits seit Donnerstagabend ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen St. Valentin und Linz Hbf eingerichtet. Seitens der ÖBB wird betont: „Für die Nahverkehrszüge fahren bereits seit Donnerstagabend Schienenersatzverkehrsbusse zwischen St. Valentin und Linz Hbf. Diese Busse können selbstverständlich auch von Fahrgästen des Fernverkehrs genutzt werden.“

Über die Route informieren

Da die Arbeiten am betroffenen Stellwerk vorerst noch andauern, werden Reisende dringend gebeten, sich vor dem geplanten Fahrtantritt über die aktuellen Verbindungen zu informieren. Hierfür stehen die Fahrplanauskunft SCOTTY, die Website oebb.at sowie das ÖBB Kundenservice zur Verfügung.