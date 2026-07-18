Vermisste Osttirolerin (74) nach viertägiger Suchaktion gefunden

Eine 74-jährige Osttirolerin wurde nach vier Tagen im Wilfener Tal gerettet. Die Seniorin hatte sich verirrt und tagelang in der Wildnis ausgeharrt.

Am Freitagabend gegen 18:45 Uhr schlug eine 53-jährige Frau bei der Polizei Alarm und meldete ihre 74-jährige Mutter als vermisst. Zu diesem Zeitpunkt lag der letzte Kontakt zur Seniorin bereits mehrere Tage zurück: Sie hatte ihre Wohnung in Lienz am 14. Juli gegen 10 Uhr mit unbekanntem Ziel verlassen.

Vier Tage vermisst

Die Ermittlungen der Polizei brachten schließlich Licht ins Dunkel der ersten Stunden ihres Verschwindens: „Erhebungen ergaben, dass die 74-jährige am 14. Juli um 8:40 Uhr in einen Bus eingestiegen und beim Parkplatz Pedretscher Kaser ausgestiegen war, um wandern zu gehen. Aufgrund ihrer Erkrankung dürfte sich die Dame im Wilfener Tal verirrt und bis zum 18. Juli dort ausgeharrt haben“, schildert die Landespolizeidirektion Tirol. Daraufhin wurde eine umfassende Rettungsaktion gestartet. An der Suche beteiligten sich 43 Einsatzkräfte der Bergrettung Lienz sowie fünf Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Assling. Unterstützung erhielten die Teams am Boden durch einen Polizeihubschrauber und einen Diensthundeführer der Polizei.

Frau war stark unterkühlt

Der Einsatz führte schließlich am Samstagmorgen zum Erfolg: Gegen 8:30 Uhr entdeckte die Bergrettung Lienz die vermisste Frau direkt neben dem Wilfener Talweg. Die 74-Jährige war zwar stark unterkühlt, aber bei Bewusstsein und ansprechbar. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde sie vom Notarzthubschrauber Christophorus 7 in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.