Abkürzung wird zur Falle: Zwei Mädchen müssen vom Berg gerettet werden

Eine vermeintliche Abkürzung endete am Samstag mit einem Großeinsatz der Bergrettung. Zwei Mädchen gerieten am Spielberghorn in unwegsames Felsgelände. Ein Hüttenwirt hörte ihre Hilferufe und schlug Alarm.

Zwei einheimische Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren wollten auf dem Weg zum Spielberghorn eine Abkürzung nehmen und gerieten dabei in steiles, unwegsames Felsgelände.

Zwei einheimische Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren wollten auf dem Weg zum Spielberghorn eine Abkürzung nehmen und gerieten dabei in steiles, unwegsames Felsgelände.

Ein Wanderausflug in den Kitzbüheler Alpen hätte am Samstagvormittag beinahe ein schlimmes Ende genommen. Zwei einheimische Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren wollten auf dem Weg zum Spielberghorn eine Abkürzung nehmen und gerieten dabei in steiles, unwegsames Felsgelände. Erst die Bergrettung brachte sie wieder sicher ins Tal.

©Bergrettung Leogang/Wölfler Erst die Bergrettung brachte sie wieder sicher ins Tal.

Abseits des Wanderwegs verstiegen

Die beiden Jugendlichen waren auf dem Weg zum 2.044 Meter hohen Spielberghorn, als sie sich entschieden, den markierten Wanderweg zu verlassen. Die vermeintliche Abkürzung führte jedoch direkt in schwieriges Felsgelände, aus dem sie aus eigener Kraft nicht mehr herauskamen. Als sie bemerkten, dass sie festsaßen, riefen sie laut um Hilfe.

©Bergrettung Leogang/Wölfler

Hüttenwirt hört Hilferufe und alarmiert die Bergrettung

Glück im Unglück: Der Hüttenwirt der Lindlalm hörte die Hilferufe der beiden Mädchen und verständigte sofort die Bergrettung Leogang. Ein Voraustrupp machte sich umgehend auf den Weg zu den Jugendlichen. „Ein Voraustrupp stieg zu den Jugendlichen auf. Sie sicherten die beiden Mädchen und seilten sie etwa 100 Meter weit ab“, schildert Georg Wölfler von der Bergrettung Leogang den Einsatz. Nachdem die beiden Mädchen gesichert worden waren, seilten die Einsatzkräfte sie rund 100 Meter durch das steile Gelände ab. Anschließend wurden sie am kurzen Seil zurück zum markierten Wanderweg begleitet. „Wir haben sie dann am kurzen Seil bis zum Wanderweg zurückgebracht und begleiteten sie bis zu den Almen. Die Polizei brachte die beiden unverletzt gebliebenen Mädchen dann ins Tal, wo sie den Eltern übergeben wurden“, so Wölfler.

Mädchen blieben unverletzt

Für die beiden 13- und 14-Jährigen ging der Vorfall glimpflich aus. Sie blieben unverletzt und konnten nach dem Einsatz ihren Eltern übergeben werden. Der Einsatz der Bergrettung Leogang endete gegen 14.30 Uhr.