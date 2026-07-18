Weststrecke weiter gestört: Diese Züge fallen auch am Sonntag noch aus

Wer derzeit mit dem Zug auf der Weststrecke unterwegs ist, braucht weiterhin Geduld. Zwar konnte eine beschädigte Oberleitung repariert werden, doch ein Stellwerkschaden sorgt noch immer für Einschränkungen und Zugausfälle.

Das Bahnchaos auf der Weststrecke ist noch nicht vorbei. Auch am Sonntag müssen sich Reisende auf Ausfälle, Umleitungen und längere Fahrzeiten einstellen. Grund dafür ist ein beschädigtes Stellwerk zwischen St. Valentin und Linz, an dem Techniker weiterhin arbeiten.

Oberleitung repariert: Stellwerk bleibt das Problem

Nach den massiven Einschränkungen der vergangenen Tage gibt es zwar einen kleinen Lichtblick: Die beschädigte Oberleitung zwischen St. Valentin und Linz wurde inzwischen wieder instand gesetzt. Vollständig normal läuft der Zugverkehr deshalb aber noch nicht. Ein beschädigtes Stellwerk verhindert weiterhin den regulären Betrieb. Die ÖBB rechnen damit, dass der Notfahrplan mindestens bis Sonntagabend aufrechterhalten werden muss.

Diese Verbindungen sind betroffen

Nicht alle Züge sind von den Einschränkungen gleichermaßen betroffen. Laut ÖBB verkehren Railjet-Express-Züge (RJX), ICE-Verbindungen von und nach Deutschland sowie Nachtzüge planmäßig. Anders sieht es bei den Intercity-Zügen (IC) aus: Sie fahren derzeit nur bis St. Valentin beziehungsweise Linz Hauptbahnhof. Reisende müssen ihre Fahrt daher entsprechend anpassen, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung.

Westbahn hält zusätzlich in St. Valentin

Um den Fahrgästen das Weiterreisen zu erleichtern, hält die Westbahn derzeit stündlich zusätzlich in St. Valentin. Zwischen St. Valentin und Wels werden Tickets der ÖBB und der Westbahn gegenseitig anerkannt. Fahrgäste können somit flexibel auf den jeweils anderen Anbieter ausweichen. Für den Regionalverkehr verkehren außerdem weiterhin Schienenersatzbusse zwischen St. Valentin und Linz Hauptbahnhof. Diese können bei Bedarf auch von Fernverkehrsreisenden genutzt werden. Wegen der anhaltenden Einschränkungen zeigen sich die ÖBB kulant. Für zahlreiche Fahrkarten wurde die Zugbindung aufgehoben.

Konkret gilt: Tickets, die bis einschließlich 17. Juli gekauft wurden, bleiben bis einschließlich 21. Juli gültig.

Die Regelung betrifft ursprünglich geplante Fahrten bis 19. Juli auf dem Streckenabschnitt zwischen Linz Hauptbahnhof und St. Valentin.

Nachtzüge sind von dieser Kulanzregelung ausgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.07.2026 um 16:21 Uhr aktualisiert