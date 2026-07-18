Großbrand in Entsorgungsbetrieb: Schwarze Rauchwolke über Steyr

Eine dichte schwarze Rauchwolke ist am Samstag weit über Steyr zu sehen gewesen. In einer Lagerhalle eines Entsorgungsbetriebes brach ein Großbrand aus. Mehrere Feuerwehren stehen im Großeinsatz, die Bevölkerung wird gewarnt.

Dichter schwarzer Rauch steigt seit Samstagmittag über einem Entsorgungsbetrieb im Stadtteil Gleink auf. In einer Lagerhalle ist ein Großbrand ausgebrochen. Zahlreiche Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen, während die Bevölkerung aufgefordert wird, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Rauchwolke schon bei der Anfahrt sichtbar

Der Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Steyr ging um 12.41 Uhr ein. Bereits auf dem Weg zum Einsatzort war den Feuerwehrleuten klar, dass sie ein größerer Brand erwartet: Eine massive Rauchentwicklung war schon aus der Ferne sichtbar. Wenig später zog eine dichte schwarze Rauchwolke über Teile des Stadtgebiets. Aufgrund des Ausmaßes wurden umgehend sämtliche Löschzüge der Stadtfeuerwehr Steyr nachalarmiert. Unterstützung erhalten sie von der Betriebsfeuerwehr BMW Steyr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg aus Niederösterreich.

Lagerhalle schwer beschädigt

Das Feuer erfasste eine Lagerhalle des Entsorgungsbetriebes und richtete dort erhebliche Schäden an. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist derzeit unklar, ob das Gebäude noch standsicher ist. Aus Sicherheitsgründen darf die Halle vorerst nicht betreten werden. Die Brandbekämpfung erfolgt deshalb ausschließlich von außen. Dabei setzen die Einsatzkräfte große Mengen Löschwasser ein, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen des Feuers zu verhindern.

Warnung an die Bevölkerung

Wegen der starken Rauchentwicklung richtet sich die Feuerwehr auch an die Bevölkerung. Vor allem Anrainer in Steyr-Gleink sowie in den angrenzenden Bereichen Ramingdorf und Haidershofen werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Rauch möglichst zu meiden. Die Polizei hat den Bereich rund um den Brandort großräumig abgesperrt. Die Zufahrt ist ausschließlich Einsatzfahrzeugen gestattet. Nach aktuellem Stand wurde bei dem Brand niemand verletzt. Das Rote Kreuz ist vorsorglich vor Ort und steht bereit, falls medizinische Hilfe benötigt wird. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Wie das Feuer in der Lagerhalle ausbrechen konnte, ist bislang unklar. Die Brandursache soll nach Abschluss des Einsatzes ermittelt werden.