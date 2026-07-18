Nach schwerem Schicksalsschlag: „Eure Anteilnahme bedeutet uns unendlich viel“

Nach einem Traktorunfall in Satteins (Vorarlberg), bei dem ein Vater und seine sechsjährige Tochter ums Leben kamen, erreichte die Familie eine Welle der Anteilnahme. Nun richtet sie sich mit emotionalen Worten an alle Helfer.

Ein Traktor-Unglück hat sich am Dienstagvormittag in Satteins (Vorarlberg) ereignet – 5 Minuten berichtete. Eine Familie wurde dabei entzwei gerissen. Das Geschehen sorgt landesweit für Trauer. Dabei hatte Papa Marcel gemeinsam mit seinen beiden Töchtern Klara und Anna eigentlich nur eine gemeinsame Übernachtung auf einer Hütte unternehmen wollen. Mama Sarah fuhr während dessen nach Hause, da sie am nächsten Tag arbeiten musste. Für den darauffolgenden Vormittag war die Rückkehr der drei geplant – dazu kam es jedoch nicht.

Tödlicher Unfall

Marcel und die erst sechs Jahre alte Klara kamen bei einem Traktorunfall ums Leben. Die vierjährige Anna überlebte schwer verletzt, musste jedoch stundenlang auf Hilfe warten. Niemand hatte das Geschehene bemerkt. Erst die Mutter machte sich auf die Suche, nachdem sie ihren Partner nicht erreichen konnte und jede Nachricht ausblieb. Was sie vorfand, ist mit Worten nicht zu beschreiben. Dennoch schaffte sie es noch, einen Notruf abzusetzen. Mehr dazu unter: Vater und Schwester starben: Mädchen (4) musste alles mit ansehen

Welle der Anteilnahme

Inzwischen konnte Anna das Krankenhaus verlassen. Für Mutter und Tochter wurde eine Spendenaktion gestartet, bei der bis dato rund 500.000 Euro zusammen kamen. Beide versuchen derzeit, das Erlebte zu verarbeiten, richteten sich nun aber mit einer emotionalen Botschaft an Freunde, Bekannte, Einsatzkräfte und Unterstützer. „Für die überwältigende Anteilnahme, die lieben Worte, Umarmungen, Kerzen und stillen Gesten möchten wir uns von ganzem Herzen bedanken“, ist auf einer Nachricht in den sozialen Medien zu lesen. „Ein ganz besonderer Dank gilt unserer Familie, unseren Freunden und all jenen, die uns seit diesem schweren Schicksalsschlag pausenlos als Unterstützung zur Seite stehen, uns auffangen, begleiten und uns Kraft geben. Eure Anteilnahme, euer Mitgefühl und eure Verbundenheit bedeuten uns unendlich viel und schenken uns Trost in einer Zeit, in der Worte kaum ausreichen.“

„Wird ihnen Halt geben in dieser schwierigen Zeit“

Auch Spenden-Initiatorin Julia S., eine langjährige Freundin und Hausärztin der Familie, wandte sich inzwischen an die fleißigen Spender und betont: „Danke, für die großartige Unterstützung, den unfassbaren Beistand und die überwältigende Großzügigkeit und Anteilnahme, die die Familie in dieser schweren Zeit erfahren durfte. […] Eure Hilfe und eure aufmunternden Gedanken haben Kraft gegeben und gezeigt, dass Sarah, Anna und alle ihre Angehörigen diesen Weg nicht allein gehen müssen.“ Abschließend erklärt Julia: „Es ist ein großes Geschenk zu wissen, dass die Familie Menschen an ihrer Seite hat, auf die sie sich in diesen schwierigen Zeiten verlassen können. Dieses Wissen wird ihnen Halt geben in dieser schwierigen Zeit.“