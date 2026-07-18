Tragisches Unglück am Klettersteig: Urlauber stürzt 100 Meter in den Tod

Ein deutscher Urlauber klagte am Mindelheimer Klettersteig über Kraftverlust. Kurz darauf verlor er das Gleichgewicht und stürzte rund 100 Meter in die Tiefe.

Ein deutscher Urlauber kam dabei ums Leben, nachdem er nach ersten Erkenntnissen den anspruchsvollen Klettersteig unterschätzt hatte.

Ein deutscher Urlauber kam dabei ums Leben, nachdem er nach ersten Erkenntnissen den anspruchsvollen Klettersteig unterschätzt hatte.

Ein tragischer Alpinunfall hat sich am Samstag am Mindelheimer Klettersteig ereignet. Ein deutscher Urlauber kam dabei ums Leben, nachdem er nach ersten Erkenntnissen den anspruchsvollen Klettersteig unterschätzt hatte. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Urlauberpaar war gemeinsam unterwegs

Der Mann war gemeinsam mit einer Begleiterin auf dem beliebten Klettersteig unterwegs. Gegen 12.50 Uhr erreichten die beiden den Südlichen Schafalpenkopf. Bereits während der Tour soll der Urlauber laut bisherigen Erkenntnissen über starken Kraftverlust geklagt haben. Zudem äußerte er, den Klettersteig unterschätzt zu haben.

100 Meter über eine Felswand abgestürzt

Als der Mann sein Klettersteigset aushängte, verlor er plötzlich das Gleichgewicht. Er stürzte zunächst über steiles Gelände und anschließend rund 100 Meter über eine senkrechte Felswand in die Tiefe. Der Urlauber erlitt dabei tödliche Verletzungen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Bergung des Verstorbenen erfolgte durch den Polizeihubschrauber.