Wetterausblick: Nach dem Sonnenschein kommen die Gewitter

Österreich startet noch mit viel Sonnenschein in den Sonntag. Doch schon am Vormittag ziehen von Westen her dichte Wolken auf. Bis zum Abend breiten sich Regenschauer und Gewitter auf das ganze Land aus.

„Während der ersten Stunden scheint noch verbreitet die Sonne“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Bereits am Vormittag ziehen in den westlichen Landesteilen jedoch immer dichtere Wolken auf. Diese bringen bis zum Mittag von Vorarlberg bis Salzburg und Oberösterreich erste Regenschauer. Später breiten sich die Wolken und Schauer auf alle Bundesländer aus. Im Süden und Südosten des Landes mischen auch Gewitter mit.

Temperaturen steigen auf 31 Grad

„Der Wind dreht mit den Regenschauern auf West bis Nordwest“, so die Experten weiter. Nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten lebt der Wind dabei deutlich auf. Nach Frühtemperaturen zwischen 11 und 21 Grad erwärmt sich die Luft tagsüber auf 20 bis 31 Grad. Die höchsten Temperaturen erwarten die Fachleute im östlichen Flachland sowie am Alpenostrand.