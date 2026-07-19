Unfall in Natters: Sechsjähriges Mädchen von Auto erfasst

Ein sechsjähriges Mädchen wurde am Samstagabend in Natters von einem Auto erfasst. Der Unfall passierte auf der Gemeindestraße beim Natterer See. Das Kind musste in die Klinik Innsbruck gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, dem 18. Juli 2026, gegen 18.35 Uhr. Ein 34-jähriger Österreicher fuhr mit seinem Auto auf der Gemeindestraße Natterer See (Tirol). Er ist von Westen kommend in Richtung Osten unterwegs. Zur selben Zeit wollte ein sechsjähriges Mädchen aus Norwegen die Fahrbahn überqueren. Laut Landespolizeidirektion Tirol befand es sich dabei an einer unübersichtlichen Stelle. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto. Durch den Aufprall wurde das Mädchen umgestoßen.

In Klinik gebracht

Das sechsjährige Mädchen erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde es mit der Rettung abtransportiert. Anschließend brachte man das Kind in die Klinik Innsbruck. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich insgesamt drei Personen im Auto. Alle drei Insassen blieben unverletzt. Auch am Fahrzeug entstand laut Polizei kein Schaden.