Gewitter ziehen auf: Wo in Österreich Unwetter drohen

Vielerorts beginnt der Sonntag (19. Juli) noch sonnig, doch von Westen rückt bereits die Wetterwende an. Ab den Morgenstunden ziehen Wolken, Regenschauer und vereinzelt Gewitter auf. Bis Mittag ist es von Vorarlberg bis ins Salzkammergut regional überwiegend trüb und regnerisch. Skywarn Austria erklärt: „Eine markante Kaltfront aus Nordwesten erreicht Österreich und überquert das Land im Tagesverlauf.“ Die Front arbeitet sich rasch nach Osten und Südosten vor. Damit gerät der Sonnenschein Schritt für Schritt unter Druck.

Gewitter legen zu

Ab dem frühen Nachmittag entstehen entlang der Alpen weitere Schauer und Gewitter. „Sämtliche Gewitterzellen ziehen mit der kräftigen Höhenströmung rasch nach Südosten weiter“, heißt es bei Skywarn Austria weiter. Erwartet werden eher verbundene Gewitterzellen und örtliche Gewitterlinien. Sie können kräftigen Starkregen und stürmische Böen bringen. Besonders heikel wird es laut GeoSphere Austria im Süden und Südosten: „Rasch wird es aber auch hier unbeständig und vor allem von Unterkärnten über die Südoststeiermark bis ins Südburgenland muss mit teils kräftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden.“ Auch im nördlichen und östlichen Flachland lebt der Westwind kräftig auf.

Hagelgefahr

Die Karte von Skywarn Austria zeigt weite Teile Österreichs im gelben Bereich. Dort sind örtlich kräftiger Starkregen mit Überflutungsgefahr, Sturmböen und Hagel bis etwa zwei Zentimeter möglich. Der orangefarbene Bereich reicht über Teile des Südens und Südostens. Hier drohen kräftiger Starkregen, kräftige Sturmböen und Hagel bis rund vier Zentimeter. Der Wetterumschwung kann damit Schlag auf Schlag kommen. Die Höchstwerte liegen zuvor noch zwischen 20 und 30 Grad, am wärmsten wird es im östlichen Flachland und am Alpenostrand.

©Skywarn Austria Skywarn Austria warnt am Sonntag vor kräftigen Gewittern: Besonders im Süden und Südosten sind Starkregen, Sturmböen und Hagel bis etwa vier Zentimeter möglich.

Warnungen auf einen Blick: Tirol: Markantes Wetter wegen Gewittern und Hagel

Markantes Wetter wegen Gewittern und Hagel Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und Wien: Vorwarnung

Vorwarnung Burgenland, Steiermark und Kärnten: Vorwarnung

Vorwarnung Vorarlberg: Keine Warnungen

Keine Warnungen Gelber Bereich: Starkregen, Überflutungsgefahr, Sturmböen, Hagel bis etwa zwei Zentimeter

Starkregen, Überflutungsgefahr, Sturmböen, Hagel bis etwa zwei Zentimeter Oranger Bereich: Kräftiger Starkregen mit Überflutungsgefahr, kräftige Sturmböen in Gewitternähe und Hagel bis etwa vier Zentimeter Quelle: UWZ, Skywarn Austria

Ruhigere Nacht

„Am späten Nachmittag und Abend verlassen die Schauer und Gewitter Österreich in Richtung Osten bzw. Südosten“, so Skywarn Austria. Aus Bayern und entlang der Alpennordseite können danach noch einzelne gewittrige Schauer nachziehen. Nach aktuellem Stand sollen diese nicht mehr warnwürdig ausfallen. In der Nacht auf Montag wird es immer öfter trocken und verbreitet lockert es auf. Nur im Bergland halten sich regional Restwolken, die Tiefstwerte liegen zwischen fünf und 15 Grad. Mit der Kaltfront strömt deutlich kühlere Luft ein. „Länger anhaltender, flächendeckender Regen ist nach aktuellem Stand allerdings weiterhin nicht in Sicht“, hält Skywarn Austria abschließend fest.