Grillhendl-Rückruf bei SPAR: „Fehlerhaft“ – Produkt „nicht mehr verzehren“

Es ist eine "fehlerhafte Packung", die nun für einen Produktrückruf beim Supermarkt-Riesen SPAR in Österreich sorgt. Wie man an einem Aushang an den Kassen anmerkt, könne das Mindesthaltbarkeitsdatum "nicht gewährleistet werden".

Betroffen sind zwei Chargen des Produkts „TANN Grillhendl 500g egal.“ der „Firma Wech, Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH“, wie der Supermarkt-Riese erklärt. Das Produkt ruft man aus Sicherheitsgründen vorsorglich zurück, Grund dafür ist eine „fehlerhafte Packung“ und damit einhergehend ein Mindesthaltbarkeitsdatum, das nicht mehr gewährleistet werden kann, wie es auf einem Zettel an den Kassen bei SPAR heißt. Und: „Das Produkt sollte nicht mehr verzehrt werden.“ Welche beiden Chargen und Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Chargen und Mindesthaltbarkeitsdaten sind vom SPAR-Rückruf betroffen: Produkt: TANN Grillhendl 500g egal. Charge 150626, Mindesthaltbarkeitsdatum: 18. August 2026

Charge 220626, Mindesthaltbarkeitsdatum: 24. August 2026

©5 Minuten An so mancher SPAR-Kassa wurde dieser Zettel ausgehängt.

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SPAR-Rückruf: Das kannst du mit dem betroffenen Produkt jetzt machen

Hat man eine der beiden betroffenen Chargen des Produkts aber schon zu Hause, kann man es ganz einfach bei allen SPAR-, SPAR Gourmet-, Eurospar-, Interspar-Märkten oder bei Maximarkt zurückgeben. Auch wenn man die Rechnung nicht mit hat oder allgemein gar nicht mehr hat, bekommt man das Geld wieder zurück. Abschließend merkt man noch an: „Diese Warnung besagt nicht, dass die Abweichung vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.“

Weiterer Produktrückrufe bei SPAR in vergangenen Wochen

Wenn der Zettel beim SPAR um die Ecke nicht hängen sollte, könnte das daran liegen, dass das Produkt dort möglicherweise nicht verkauft worden ist. Der Grund dafür ist, dass Produktrückrufe „nur teilweise und dort, wo sie gebraucht werden“ ausgehängt werden, wie die SPAR-Pressesprecherin kürzlich gegenüber 5 Minuten erklärt hat. In den vergangenen Wochen hat es auch noch weitere Rückrufe beim Supermarkt-Riesen gegeben. Einer davon hat ein beliebtes Obst, ein weiterer ein Cordon Bleu betroffen.