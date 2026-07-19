Tragödie an der Adria: Mädchen (4) stirbt bei Badeunfall

Zu einem Unglück kam es gestern in einem Hotel an der Adria. Ein vierjähriges Mädchen starb bei einem Badeunfall.

Tragisches Unglück für eine österreichische Familie. Der Urlaub an der Adria wurde für sie zum Albtraum. Im Hotelpool kam die vierjährige Tochter ums Leben.

Tragischer Badeunfall

Die Familie urlaubte im Badeort Milano Marittima. Wie mehrere Medien berichten, dürfte das Mädchen ersten Informationen zufolge ins Wasser geraten sein, als dessen Vater kurz im Hotelzimmer war. Mehrere Jugendliche sahen plötzlich einen regungslosen Körper im Wasser treiben.

Jede Hilfe kam zu spät

Die Jugendlichen haben in weiterer Folge Alarm geschlagen, sofort kamen Rettungskräfte, welche mit der Reanimation des Mädchens begannen. Doch für die Vierjährige kam jede Hilfe zu spät. Sie ist im Krankenhaus verstorben.

Schon zwei Tage vorher

Doch das war schon das zweite tragische Badeunglück in Italien innerhalb von nur zwei Tagen. In einem Schwimmbad in Ligurien verstarb eine Elfjährige. Ihre Haare hatten sich in einer Ansaugvorrichtung des Schwimmbeckens verfangen.