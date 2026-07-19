13-Jähriger flüchtet vor Polizei – E-Scooter schafft 68 km/h

In Freistadt wollte sich ein 13-Jähriger einer Polizeikontrolle entziehen. Wenig später fanden ihn die Beamten zu Hause und stellten bei seinem E-Scooter eine Höchstgeschwindigkeit von 68 km/h fest.

Ein 13-Jähriger flüchtet in Freistadt vor der Polizei - bei der späteren Überprüfung erreicht sein E-Scooter 68 km/h.

Ein 13-Jähriger flüchtet in Freistadt vor der Polizei - bei der späteren Überprüfung erreicht sein E-Scooter 68 km/h.

Am Freitag, dem 18. Juli 2026, gegen 17.25 Uhr wurde eine Polizeistreife auf der St. Peter Straße in Freistadt auf den jungen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Als der Jugendliche die Polizei bemerkte, bremste er abrupt. Danach wendete er und fuhr davon. „Dieser legte beim Bemerken der Polizei sofort eine Vollbremsung hin, wendete und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtsloser Fahrweise“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Lenker ausgeforscht

Die Flucht dauerte nicht lange. Die Polizei konnte den Lenker rasch ausforschen. Es handelte sich um einen 13-Jährigen aus dem Bezirk Freistadt. Die Beamten trafen ihn schließlich zu Hause an.

68 km/h gemessen

Anschließend überprüfte die Polizei den E-Scooter. Dafür führte sie einen Rollentest durch. Das Ergebnis: Das Fahrzeug erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 68 km/h. Diese Geschwindigkeit wurde bei der Überprüfung festgestellt.

Anzeigen angekündigt

Nach der Überprüfung informierte die Polizei den 13-Jährigen und seine Erziehungsberechtigten. Laut Mitteilung wurden beide über zahlreiche Anzeigeerstattungen in Kenntnis gesetzt. Welche Anzeigen konkret erstattet werden, wurde nicht näher ausgeführt. Weitere Angaben dazu machte die Landespolizeidirektion Oberösterreich in ihrer Mitteilung nicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.07.2026 um 12:10 Uhr aktualisiert