Erste Gewitter ziehen durch Österreich: „Es donnert massiv“

Gewitter werden am Sonntag, 19. Juli 2026, über das Land ziehen. Meteorologen warnen in ganz Österreich vor möglichen Unwettern, laut „GeoSphere Austria“ wird die größte Gefahr wohl bei Windböen liegen. Um die Mittagszeit haben sich dann auch schon erste Gewitter gebildet.

©GeoSphere Austria Erste Gewitter (Blitz-Symbole) ziehen bereits durch Teile Österreichs.

Wo sich jetzt erste Schauer und Gewitter gebildet haben

Die Experten von „Skywarn Austria“ berichten von „ersten Schauern und Gewittern“, die sich vor allem im Norden des Landes gebildet haben (Stand 12 Uhr). Die kräftigsten würden sich dabei im nördlichen Waldviertel befinden. „Im weiteren Verlauf breiten sich die Gewitter rasch in Richtung Osten und Südosten aus“, so die Meteorologen weiter. Bei den möglichen Gefahren ist die Rede von Hagel bis zwei Zentimetern, kräftigem Starkregen, lokalen Sturmböen und häufigen, sowie kräftigen Blitzeinschlägen. Eine Anwohnerin aus dem Schmidatal (Niederösterreich) hat die erste Welle schon hinter sich: „Es donnert massiv und regnete ganz kurz.“

Kaltfront zieht über Österreich, bringt Gewitter mit

In den vergangenen Tagen sind immer wieder Gewitter und Unwetter durch das Land gezogen und haben für mehr oder weniger große Schäden gesorgt. Auch zahlreiche Feuerwehren waren dieser Tage im Einsatz, um die Auswirkungen des Wetters in Österreich zu lindern und zu beseitigen. So etwa am Freitag in Kärnten: Heftige Gewitter: Stromausfälle, Erdrutsch und mehrere Feuerwehreinsätze. Die Gewitter am Sonntag, 19. Juli, kommen mit einer Kaltfront, die die Temperaturen von rund um die 30 auf knapp 20 Grad sinken lässt. Die Meteorologen der GeoSphere Austria dazu: „Die Temperaturen liegen von West nach Ost zwischen 20 und 30 Grad. Mit den Niederschlägen gehen die Temperaturen allerdings auch in der Osthälfte bald zurück.“