ÖBB geben Entwarnung: Weststrecke soll ab Montag wieder frei sein

Nach Tagen voller Ausfälle und Verspätungen gibt es für Bahnreisende endlich gute Nachrichten. Die ÖBB rechnen damit, dass der Zugverkehr auf der Weststrecke zwischen St. Valentin und Linz ab Montag wieder planmäßig läuft.

Nach mehreren Tagen mit erheblichen Einschränkungen auf der Weststrecke gibt es Hoffnung für tausende Bahnreisende. Die ÖBB wollen die Reparaturarbeiten am beschädigten Stellwerk noch am Sonntag abschließen. Läuft alles nach Plan, soll der Zugverkehr zwischen St. Valentin und Linz Hauptbahnhof am Montag wieder aufgenommen werden.

Stellwerk sorgte für tagelanges Bahnchaos

In den vergangenen Tagen kam es auf der Weststrecke zu massiven Einschränkungen, 5 Minuten hat bereits berichtet: Weststrecke weiter gestört: Diese Züge fallen auch am Sonntag noch aus. Zwar konnte die beschädigte Oberleitung bereits repariert werden, ein stark beschädigtes Stellwerk verhinderte jedoch die Rückkehr zum Normalbetrieb. Die Folge waren Zugausfälle, Umleitungen und längere Fahrzeiten. Besonders betroffen waren Intercity-Verbindungen, während Railjet-Express-Züge (RJX), ICE-Züge und Nachtzüge weitgehend planmäßig verkehren konnten.

Finale Reparaturarbeiten laufen

Wie die ÖBB am Sonntagmittag mitteilten, laufen derzeit die letzten Arbeiten am beschädigten Stellwerk. Nach aktuellem Stand sollen die Reparaturen bis Sonntag, 19. Juli, 23.59 Uhr, abgeschlossen sein. Ist dies wie geplant möglich, soll der reguläre Zugverkehr zwischen St. Valentin und Linz Hauptbahnhof ab Montag, 20. Juli, wieder aufgenommen werden.

Bis Betriebsschluss am Sonntag bleibt das bestehende Notfahrprogramm aufrecht. Das bedeutet: Railjet-Express (RJX), ICE-Züge und Nachtzüge verkehren planmäßig.

Intercity-Züge (IC) enden weiterhin in St. Valentin beziehungsweise Linz Hauptbahnhof.

Die Westbahn fährt reduziert im Stundentakt und hält zusätzlich in St. Valentin, damit ÖBB-Fahrgäste umsteigen können.

Zwischen St. Valentin und Wels Hauptbahnhof werden ÖBB- und Westbahn-Tickets gegenseitig anerkannt.

Zwischen St. Valentin und Linz Hauptbahnhof verkehren weiterhin Schienenersatzbusse, die auch von Fernverkehrsreisenden genutzt werden können.

ÖBB empfehlen: Verbindung vor Fahrt prüfen

Trotz der in Aussicht gestellten Wiederaufnahme des Zugverkehrs weisen die ÖBB darauf hin, dass es bis Sonntagabend noch zu Verspätungen kommen kann. Fahrgäste werden deshalb gebeten, ihre Verbindung vor Reiseantritt über SCOTTY, oebb.at oder das ÖBB-Kundenservice zu prüfen.