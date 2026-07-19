Koralmtunnel-Sperre: Jugendliche kletterten auf Zugdach, fuhren mit und flüchteten

Nachdem Personen auf den Gleisen die Koralmbahn am Sonntag stundenlang lahmlegten, kommen nun immer mehr Details zu dem Vorfall ans Licht. Die Sperre des Koralmtunnels wurde offenbar durch eine lebensgefährliche Aktion ausgelöst.

Gestern wurde die Koralmbahn in den Abendstunden lahmgelegt. Die Polizei gibt nun neue Details bekannt.

Gestern wurde die Koralmbahn in den Abendstunden lahmgelegt. Die Polizei gibt nun neue Details bekannt.

Wie berichtet kam es gestern Abend zu einer stundenlangen Unterbrechung der Koralmbahn. Zunächst war nur bekannt, dass sich Personen auf den Bahngleisen beim Bahnhof Kühnsdorf befanden, doch nun gibt es neue Informationen dazu.

Jugendliche stiegen auf Zug

Wie ein Pressesprecher der Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten informierte, handelte es sich vermutlich um zwei Jugendliche, die am Bahnhof Kühnsdorf auf einen Zug aufgestiegen sind. Der Zug sei weggefahren samt den beiden. Ob eine dritte Person involviert ist, war bislang noch unklar.

Flucht vor der Polizei

Sobald bekannt wurde, dass sich Personen auf dem Zug befanden, ist dieser umgehend bei einer Nothaltestelle stehengeblieben. Auch wurde die Strecke gesperrt. Bei einer ersten Suche fand man jedoch niemanden vor. Bei den Erkundungsfahrten der ÖBB konnten dann zwei Personen angetroffen werden. Die beiden wurden dann mit dem Zug nach Kärnten gebracht, dort hätten sich am Bahnhof St. Paul der Polizei übergeben werden sollen, doch dazu kam es nicht. Ihnen gelang die Flucht. Weitere Ermittlungen laufen.

Weitere Erkundungsfahrten

Zudem konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Tunnel noch eine weitere Person befand. Daher erfolgten seitens der ÖBB weitere Erkundungsfahrten zwischen den Bahnhöfen St. Paul im Lavanttal und Weststeiermark. Die Erkundungsfahrten der ÖBB blieben, wie die Bestreifung des Nahbereiches am Bahnhof St. Paul im Lavanttal durch die Polizeistreifen, ergebnislos.

Strecke musste stundenlang unterbrochen werden

Die Strecke musste für mehrere Stunden unterbrochen werden. Auch kam es zu Verspätungen im Zugverkehr. Der gesamte Bereich wurde abgesucht. Gegen 22 Uhr konnte die Strecke dann wieder freigegeben werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.07.2026 um 13:47 Uhr aktualisiert