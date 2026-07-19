Tod von Vierjähriger im Hotelpool in Italien: Jetzt wird gegen mehrere ermittelt

Der Tod eines vierjährigen Mädchens aus Österreich in einem Hotelpool in Italien erschüttert weiter. Nun gibt es eine Wende: Die Justiz ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Im Fokus stehen mehrere offene Fragen.

Der tragische Tod eines vierjährigen Mädchens aus Österreich während eines Familienurlaubs an der italienischen Adria beschäftigt nun die Justiz. Nachdem das Kind am Samstag in einem Hotelpool ums Leben gekommen war, haben die Behörden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet.

Vierjährige wurde reglos im Wasser entdeckt

Wie 5 Minuten bereits berichtet hat: Tragödie an der Adria: Mädchen (4) stirbt bei Badeunfall, verbrachte die Familie ihren Urlaub im Badeort Milano Marittima. Nach dem gemeinsamen Mittagessen hielt sich das Mädchen zunächst mit seinem Vater im Bereich der Kinderspiele auf. Als dieser für kurze Zeit ins Hotelzimmer ging, verließ die Vierjährige offenbar den Bereich. Rund zehn Minuten später entdeckten zwei Jugendliche das Kind reglos im Hotelpool. Sie zogen das Mädchen sofort aus dem Wasser und schlugen Alarm. Ein Arzt, der sich ebenfalls im Hotel aufhielt, begann umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die später von den Rettungskräften fortgesetzt wurden. Dennoch starb das Mädchen wenig später im Krankenhaus.

Ermittler prüfen mehrere mögliche Verantwortliche

Nun hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen. Dabei soll geklärt werden, ob jemand für den Tod des Kindes strafrechtlich verantwortlich sein könnte. Nach italienischen Medienberichten könnten sich die Ermittlungen sowohl gegen Verantwortliche des Hotels, etwa den Betreiber, als auch gegen den Vater des Mädchens richten. Dabei handelt es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren. Ob tatsächlich Anklage erhoben wird, ist derzeit völlig offen. Ein zentraler Punkt der Ermittlungen ist die Frage, wie das Mädchen überhaupt in den Pool gelangen konnte. Ob sie ins Wasser fiel oder selbst in das Becken stieg, ist bislang ungeklärt. Nach ersten Überprüfungen stellten die Ermittler fest, dass drei Zugangstore zum Pool geöffnet waren, obwohl sie den geltenden Vorschriften zufolge verschlossen hätten sein sollen. Nun wird untersucht, ob der Poolbereich ausreichend gesichert war und ob Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden.

Obduktion soll Klarheit bringen

Um den genauen Hergang zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft außerdem eine Obduktion an. Sie soll unter anderem Aufschluss über die genaue Todesursache geben und dabei helfen, die letzten Minuten vor dem Unglück zu rekonstruieren.