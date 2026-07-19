Heftiger Regen endet in schwerem Unfall auf der A8: Auto überschlägt sich

Ein heftiger Regenschauer endete am Samstag auf der Innkreisautobahn in einem schweren Unfall. Ein Auto überschlug sich und blieb am Dach liegen. Der Lenker wurde schwer verletzt, seine Ehefrau kam mit leichten Verletzungen davon.

Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Ein plötzlicher Starkregen ist einem Ehepaar am Samstagnachmittag auf der Innkreisautobahn (A8) in Krenglbach (Bezirk Wels-Land) zum Verhängnis geworden. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen.

Auto kommt von Fahrbahn ab

Der Unfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Suben. Nach ersten Informationen verlor ein 54-jähriger Lenker auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto geriet von der Straße ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Während der 54-Jährige schwer verletzt wurde, erlitt seine 58-jährige Ehefrau leichte Verletzungen. Beide wurden nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert. Für die Dauer des Einsatzes stand auf der Innkreisautobahn nur eine Fahrspur zur Verfügung. Dadurch bildete sich ein kilometerlanger Stau in Fahrtrichtung Suben.