„Einige Regenschauer“: Wo es in Österreich am Montag nass werden könnte

Nachdem eine Kaltfront am Sonntag über Österreich hinweggezogen ist, scheint zum Wochenstart die Sonne wieder deutlich öfter. „Mit teilweise mäßigem Wind aus West bis Nordwest ziehen jedoch im Tagesverlauf zeitweise auch ein paar dichtere Wolken durch. Diese sorgen vor allem an der Alpensüdseite sowie im Südosten Österreichs für einige Regenschauer“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Mitunter sind am Montag hier und da auch noch Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen in der Früh bei sieben bis 18 Grad und steigen im Tagesverlauf auf 22 bis 29 Grad an, so die Experten.