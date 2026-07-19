12-Millionen-Lottojackpot: Ansturm legt Website der Lotterien lahm

Österreich spielte am Sonntag um einen historischen Lottojackpot von rund 12 Millionen Euro. Kurz nach der Ziehung wollten Tausende gleichzeitig ihre Tipps prüfen, wenig später war die Website der Österreichischen Lotterien down.

Nach der Ziehung kam es jedoch zu einem unerwarteten Problem: Die Website der Österreichischen Lotterien war zeitweise nicht mehr erreichbar.

Nach der Ziehung kam es jedoch zu einem unerwarteten Problem: Die Website der Österreichischen Lotterien war zeitweise nicht mehr erreichbar.

Noch nie ging es bei „Lotto 6 aus 45“ um einen Achtfachjackpot. Rund zwölf Millionen Euro warteten am Sonntagabend auf den oder die Gewinne. Nach der Ziehung kam es jedoch zu einem unerwarteten Problem: Die Website der Österreichischen Lotterien war zeitweise nicht mehr erreichbar.

Historischer Jackpot lockt Millionen Tipps an

Der erste Achtfachjackpot der österreichischen Lotto-Geschichte sorgte schon vor der Ziehung für einen regelrechten Ansturm. Bis Freitag waren laut Österreichischen Lotterien bereits 4,7 Millionen Tipps abgegeben worden, zeitweise wurden rund 200 Tipps pro Sekunde registriert, 5 Minuten hat berichtet: Lotto-Ziehung am 19. Juli: Diese Zahlen sind 12 Millionen Euro wert.

Die gezogenen Gewinnzahlen lauteten: Lotto: 1, 10, 15, 21, 29, 42

Zusatzzahl: 36

(Alle Angaben ohne Gewähr.)

Website kurz nach der Ziehung überlastet

Kurz vor 19.30 Uhr wollten offenbar besonders viele Spieler gleichzeitig ihre Tipps kontrollieren. Die Folge: Die Website der Österreichischen Lotterien war plötzlich nicht mehr erreichbar. Beim Aufruf erschien lediglich eine Fehlermeldung. Auf der Plattform Allestörungen.at wurden gegen 19.37 Uhr bereits rund 2.200 Störungsmeldungen angezeigt. Viele Nutzer berichteten, dass weder die Gewinnzahlen noch andere Inhalte der Website geladen werden konnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.07.2026 um 19:47 Uhr aktualisiert