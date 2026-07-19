Lotto-Achtfachjackpot geknackt: Österreicher ist jetzt Multimillionär

Es ist eine absolute Sensation, die sich Sonntagabend, am 19. Juli 2026, abgespielt hat. Erstmals ist es in Österreichs Lotto-Geschichte um einen Achtfachjackpot gegangen. Dieser wurde gleich auch geknackt.

Ganz Österreich hat die letzten Tage im Lotto-Fieber gesteckt, eine zweistellige Millionensumme war im Topf. Der Grund dafür waren acht Runden, in denen die sechs Richtigen auf keinem der Tippscheine war, die mitgespielt haben. Dadurch ist es am Sonntag, 19. Juli 2026, zu einer absoluten Premiere hierzulande gekommen: Es ging um nicht weniger als einen Achtfachjackpot – dem ersten der österreichischen Lotto-Geschichte. Wir haben dazu auch mit einer Trafikantin geredet. Mehr dazu hier: Lotto 6 aus 45: Vor dem 12-Millionen-Jackpot: „Jeder will gewinnen“.

Erster Lotto-Achtfachjackpot in Österreich geknackt

Der erste Achtfachjackpot in Österreichs Lotto-Geschichte wurde übrigens nicht gleich auch zum ersten Neunfachjackpot. Die schiere Anzahl an Tipps hat schließlich gereicht, um einen Sieger zu finden. Es blieb allerdings bei einmal sechs Richtige, womit sich ein Teilnehmer über nicht weniger als 12,05 Millionen Euro freuen darf, wie man auf der Website der Österreichischen Lotterien, die zwischenzeitlich down war, zwischenzeitlich kurz sehen konnte. Stand 20.15 Uhr ist sie wegen des Riesen-Ansturms übrigens wieder down. Der Millionen-Tipp wurde via Quicktipp in der Steiermark abgegeben. Insgesamt haben 11,3 Millionen Tipps bei der Ziehung am Sonntag teilgenommen. Die gezogenen Zahlen der Ziehung findet ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 19. Juli 2026, gezogen: Lotto : 1, 10, 15, 21, 29, 42; Zusatzzahl: 36

: 1, 10, 15, 21, 29, 42; Zusatzzahl: 36 LottoPlus 1. Ziehung : 2, 26, 33, 41, 43, 44

: 2, 26, 33, 41, 43, 44 LottoPlus 2. Ziehung : 12, 14, 16, 23, 25, 43

: 12, 14, 16, 23, 25, 43 Joker: 7, 5, 1, 6, 9, 1 alle Angaben ohne Gewähr

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Das sind die höchsten Gewinne der österreichischen Lotto-Geschichte

Die sechs Richtigen 1, 10, 15, 21, 29 und 42 sind exakt 12.050.822,50 Euro wert. Diese Summe ist die mit Abstand höchste Gewinnsumme des heurigen Lotto-Jahres. Insgesamt reiht sich der Glückliche damit aber „nur“ auf Platz 2 ein. Der erste Siebenfachjackpot der österreichischen Lotto-Geschichte hat am 16. November 2018 nämlich 14,9 Millionen Euro nach Niederösterreich gespült. Nun auf Platz 3 und Platz 4 verdrängt wurden die beiden weiteren zweistelligen Millionengewinne in Österreichs Lotto-Geschichte. Beide wurden im Jahr 2024 erzielt, in beiden Fällen war es ein Siebenfachjackpot. Damals gingen 11,2 Millionen Euro in die Steiermark und 10,9 Millionen Euro nach Kärnten.

Kein LottoPlus-Sechser, zwei Joker-Gewinner

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag ist es freilich nicht nur um die sechs Richtigen bei „Lotto 6 aus 45“ gegangen. Klar ist nun auch, dass kein Teilnehmer der beiden LottoPlus-Ziehungen die richtigen Zahlen am Schein hatte, die Gewinnsumme aus dem ersten Rang wird damit jeweils wie üblich auf den Zweiten aufgeteilt. Beim Joker gibt es dahingegen gleich zwei Hauptgewinne. Jeder der beiden ist jeweils etwas mehr als 225.000 Euro wert. Hier ist noch unklar, wo die Gewinnscheine aufgegeben worden sind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.07.2026 um 20:31 Uhr aktualisiert