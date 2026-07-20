Gratis-Tickets für 100.000 Pensionisten: ÖBB zeigen erste Auswirkungen

Seit 15. April 2026 bekommen Ausgleichszulagenbezieher in Österreich zwei ÖBB-Tickets geschenkt. Diese Aktion hat bereits für einen regelrechten Ansturm auf die "Vorteilscard Senior Frei" gesorgt.

Deutlich mehr "Vorteilscard Senior Frei" wurden in den ersten drei Monaten der Aktion vergeben als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Deutlich mehr "Vorteilscard Senior Frei" wurden in den ersten drei Monaten der Aktion vergeben als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Rund 100.000 Pensionisten sind von der Aktion der ÖBB rein theoretisch „betroffen“, sie alle bekommen zwei kostenlose Fahrten innerhalb des ÖBB-Netzes – sofern sie sich diese auch holen. Möglich ist das noch bis 15. April 2027. Sobald man sie hat, hat man genau ein Jahr lang Zeit, um die Tickets auch zu nutzen. Dazu muss man mindestens 65 Jahre alt und in Pension sein, eine Ausgleichszulage beziehen und mindestens einen Teil der Reise in einem ÖBB-Fernverkehrszug (Railjet, EuroCity, InterCity oder InterRegio) zurücklegen. Wir haben euch in der folgenden Infobox zusammengefasst, wer die Gratis-Tickets genau bekommt und welche Voraussetzungen sonst noch so gelten.

Zusammenfassung: Was es für die gratis ÖBB-Tickets braucht und wer sie bekommt Wer die gratis ÖBB-Tickets bekommt: Pensionisten, die mindestens 65 Jahre alt sind und eine Ausgleichs- oder Ergänzungszulage beziehen

Wie viele: 100.000 Menschen betroffen

Was: zwei gratis Tickets für Fernreisen in Österreich Welche Voraussetzungen für die gratis ÖBB-Tickets sonst noch gelten: Tickets bekommt man bei Verlängerung oder Beantragung der „Vorteilscard Senior Frei“, die ebenfalls gratis ist

Vorteilscard kann nicht vor Ablauf schon verlängert werden

Fahrten müssen innerhalb von Österreich im ÖBB-Netz getätigt werden

Teil der Reise muss mit Fernverkehrszug zurückgelegt werden – also mit Railjet, Eurocity, Intercity, Interregio Voraussetzungen erfüllt? So kommst du zu den Tickets: Aktion gilt von 15. April 2026 bis 15. April 2027

Tickets gelten ein Jahr ab Beantragung oder Neuausstellung der „Vorteilscard Senior Frei“

Tickets sind nur digital verfügbar, können aber auch an den ÖBB-Schaltern eingelöst werden, ein Kundenkonto ist nicht zwingend notwendig

Fährst du gerne mit dem Zug? Ja. Nein. Ich weiß es nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Positive Effekte in ersten drei Aktions-Monaten

Die Aktion hat in den ersten drei Monaten übrigens schon positive Effekte auf die Ausstellung der „Vorteilscard Senior Frei“ – die, wie die Tickets, kostenlos ist – gehabt. Das erklären die ÖBB nun exklusiv gegenüber 5 Minuten. Auf Nachfrage heißt es dazu: „Im Vergleich zum Vorjahr (Mitte April bis Mitte Juli) wurden um rund 40 Prozent mehr Vorteilscard Senior Frei ausgegeben.“ Wie viele Gratis-Tickets bisher genau vergeben worden sind, ist jedoch unklar.

Vor allem „längere Strecken“ in Österreich beliebt

Schon vor dem Start der Aktion hat man gehofft, dass man damit eine „derzeit wenig bahnaffine Gruppe“ für das Bahnfahren begeistern könne. Das scheint in den ersten drei Monaten jedenfalls schon einmal zumindest teilweise gelungen zu sein. Übrigens: Mit einer verstärkten Nutzung rechnet man vor allem in Ferienzeiten sowie rund um Weihnachten. Und: „Die bisher eingelöste Gutscheine wurden vor allem auf längeren Strecken in Österreich eingesetzt“, so die ÖBB.