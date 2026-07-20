Nach Problemen mit Großprojekten: Welser Unternehmen vor dem Aus

Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass über das Vermögen der beta-systeme GmbH mit Sitz in Wels, beim zuständigen Landesgericht die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt wurde.

Das Unternehmen beta-systeme GmbH ist im Bereich Planung, Vertrieb und Realisierung von Lackieranlagen für Industrie- und Gewerbekunden tätig. Nach Angaben im Konkursantrag führten Forderungsausfälle von rund 1,1 Millionen Euro sowie drohende Schadenersatzansprüche aus mehreren Großprojekten zu erheblichen finanziellen Belastungen. Die daraus resultierende Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit machten die Insolvenzantragstellung erforderlich.

83 Gläubiger, neun Mitarbeiter

„Laut dem vorgelegten Status stehen den aktuellen Verbindlichkeiten von rund 7,15 Mio. Euro Vermögenswerte mit einem geschätzten Liquidationswert von rund 1,32 Mio. Euro gegenüber“, berichtet der AKV am Montag. Von der Insolvenz sind insgesamt 83 Gläubiger sowie neun Dienstnehmer betroffen.

Welser Unternehmen muss schließen

Die Unternehmensleitung geht derzeit davon aus, dass eine Fortführung des Betriebes nicht möglich ist. Aufgrund fehlender Finanzierungsmöglichkeiten sowie der hohen wirtschaftlichen Risiken bei der Fertigstellung laufender Projekte wurde die sofortige Schließung des Unternehmens in Aussicht gestellt. Die Gesellschaft beabsichtigt zudem nicht, einen Sanierungsplan vorzulegen.